Minister Koritnik pozitiven na testu na novi koronavirus

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je bil danes pozitiven na testu na novi koronavirus. Kot so sporočili z ministrstva, ima blage simptome in bo ostal v izolaciji.

Konec prejšnjega tedna je bil minister za javno upravo Boštjan Koritnik v stiku s sodelavcem na ministrstvu za javno upravo, za katerega je pozneje izvedel, da je okužen z novim koronavirusom. Ministra je o morebitnem tveganem stiku obvestila tudi aplikacija #OstaniZdrav, so sporočili z ministrstva.

Drugi test je bil pozitiven

Takoj po prejemu obvestila se je minister umaknil v samoizolacijo in v ponedeljek opravil testiranje. Rezultat testa je bil negativen. Ker pa so se pri ministru razvili nekateri blagi simptomi, ki bi lahko spremljali okužbo z novim koronavirusom, je minister preventivno ostal v samoizolaciji in danes znova opravil testiranje. Rezultat testa je bil tokrat pozitiven.

Minister normalno opravlja delovne naloge

Minister Koritnik bo v skladu z navodili NIJZ ostal v izolaciji in nato po desetih dneh znova opravil test. Minister čuti blažje simptome (malce povišana telesna temperatura in glavobol), vendar s sodelavci komunicira prek telefona, e-sporočil in videokonferenčnih orodij ter normalno opravlja delovne naloge, so še zapisali na ministrstvu.

Konec decembra je bil na testu pozitiven tudi minister za kulturo Vasko Simoniti, že pred časom pa sta se z novim koronavirusom okužila tudi minister za okolje in prostor Andrej Vizjak ter minister za zunanje zadeve Anže Logar. Okužbo so potrdili tudi pri več poslancih, nazadnje pri vodji poslanske skupine SD Matjažu Hanu.