Zunanji minister Logar okužen z novim koronavirusom

Slovenski zunanji minister Anže Logar je bil pozitiven na testu na novi koronavirus. Za zdaj ne kaže simptomov covid-19, a v skladu s priporočili NIJZ bodo minister in njegovi ožji sodelavci, ki so bili z njim v stiku, od danes v desetdnevni samoizolaciji, so sporočili z zunanjega ministrstva.