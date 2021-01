Vsi člani Knovsa negativni na novi koronavirus

Člani komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) so po petkovi seji opravili PCR- in hitre teste na novi koronavirus, vsi so negativni, so v poslanskih skupinah pojasnili za STA. Na seji je bil namreč direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije Janez Stušek, ki so mu dan pozneje potrdili okužbo z novim koronavirusom.

Devet članov parlamentarne komisije je v preteklih dneh opravilo po dva ali tri teste na novi koronavirus. Vsi so bili negativni. Nekateri od njih bodo do konca tedna in v prihodnjih dneh v samoizolaciji oziroma ne bodo v državnem zboru, so pojasnili v posameznih poslanskih skupinah, navaja STA.

Med poslanci trenutno okužen le Han

Sicer pa je po zadnjih informacijah med poslanci okužen le vodja poslanske skupine SD Matjaž Han. Zaradi stika z njim je bil v samoizolaciji vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša, a je v torek po testiranju sporočil, da ni okužen.

Zaradi okužbe je Erjavec umaknil konstruktivno nezaupnico

Okužbe z novim koronavirusom med poslanci ali samoizolacije poslancev so po navedbah predsednika DeSUS Karla Erjavca razlog, da je v torek umaknil soglasje h kandidaturi za predsednika vlade. Tako se je končal postopek predloga konstruktivne nezaupnice, ki jo je v petek vložilo 42 poslancev iz vrst LMŠ, SD, Levice, SAB in DeSUS. Seja, na kateri bi glasovali o nezaupnici vladi Janeza Janše, je bila predvidena za danes, po poslovniku DZ in ustavi pa je bil skrajni rok za glasovanje ta petek, torej sedem dni po vložitvi predloga, navaja STA.

To vprašanje je v DZ sprožilo pogovore o iskanju rešitev, s katerimi bi omogočili tudi tajno glasovanje na daljavo. Po mnenju predsednika DZ Igorja Zorčiča je za vsako rešitev, ki bi to omogočila, potrebna sprememba poslovnika. Predloge poslanskih skupin pričakuje do četrtka, ko se bodo znova sestali.

Erjavec že napovedal nov poskus

Erjavec napoveduje, da bodo predlog nezaupnice vladi znova vložili, ko bodo lahko na seji glasovali vsi poslanci, ki bodo pod predlog podpisani. Tako po njegovih besedah ne bodo čakali na spremembe poslovnika. Na vprašanje, kako bodo lahko prepričani o prisotnosti poslancev po morebitni naslednji vložitvi predloga nezaupnice, ko pa se lahko okužbe pojavijo iz dneva v dan, je v torek odgovoril, da "obžaluje, da je očitno direktor Sove tisti, ki je povzročil to nerodnost". Han, ki je okužen z novim koronavirusom, sicer ni član Knovsa, piše STA.

Zorčič je v torek poudaril, da se okužbe v DZ vseskozi pojavljajo. Spomnil je, da je v DZ poleg poslancev zaposlenih več kot 300 oseb. "Razlika med današnjimi in okužbami v preteklosti je ta, da se zdaj to vprašanje bistveno bolj politizira," je ugotavljal. V DZ sicer vsakemu poslancu omogočijo testiranje. Tako so ga omogočili tudi članom Knovsa.

Medtem se je odprlo tudi vprašanje cepljenja poslancev proti novemu koronavirusu. Zorčič je v torek za Odmeve na Televiziji Slovenija povedal, da so se o tem že posvetovali in ugotovili, da je zanimanje v DZ za to razmeroma veliko tako med poslanci kot zaposlenimi. Po nekaterih zagotovilih naj bi cepljenje izvedli konec januarja, je pojasnil Zorčič. Po njegovem mnenju bi to bila morda celo najboljša rešitev za primere, ko nekateri poslanci zaradi epidemije ne morejo glasovati, še piše STA.