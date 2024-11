Vohunjenje za tožilko, ki obravnava najhujše oblike kriminala?

Na komisiji DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) so prejeli informacijo, da so se zoper osebo, zaposleno na specializiranem državnem tožilstvu (SDT), domnevno nezakonito izvajali prikriti preiskovalni ukrepi tajnega opazovanja po zakonu o kazenskem postopku.

Navedeni ukrepi so se domnevno izvajali med varovanjem osebe, šlo naj bi za tožilko, ki zastopa specializirano državno tožilstvo v najhujših primerih organiziranega kriminala in kriminalnih združb, zaradi česar je bilo varovanje tudi dodeljeno, je v današnji izjavi za javnost izpostavil predsednik Knovs Janez Žakelj (NSi).

"Komisija je v okviru svojih zakonsko določenih pristojnosti opravila pogovor z osebo, zoper katero naj bi bili uporabljeni domnevni nezakoniti ukrepi ter sprejela sklep, s katerim je na nadzorovano službo naslovila zahtevo za pridobitev dokumentacije v povezavi z obravnavanim primerom," je poudaril Žakelj. Po prejetju zahtevane dokumentacije bo komisija z namenom dodatne razjasnitve okoliščin na nadaljnje seje povabila tudi predstavnike nadzorovane službe, ki naj bi izvajale navedene ukrepe, je dodal.

Janez Žakelj, predsednik Knovs. Foto: Tamino Petelinšek/STA

Žakelj je poudaril, da bo komisija v okviru svojih pristojnosti storila vse, kar lahko, da razjasni okoliščine primera ter razišče domnevne kršitve. Pri tem pričakujejo korektno sodelovanje nadzorovanih služb in pristojnih organov.

Meni tudi, da gre za hude obtožbe predstavnika specializiranega državnega tožilstva, zato se kot poslanec čuti dolžnega, da o tem obvesti medije in javnost, "ker si ne želim, da bi bil sokriv kakšne nesreče," je poudaril.

Žakelj se zaveda, da mnogo uslužbencev policije odlično opravlja svoje poslanstvo, žal pa "v tako imenovanem depolitiziranem vodstvu policije očitno ne sledijo tem visokim standardom in uporabljajo te hude ukrepe za notranje obračunavanje," je menil predsednik Knovs.

Tožilka se je odpovedala varovanju

Omenjena tožilka je namreč že marca obvestila javnost o resnih kršitvah v zvezi z njenim varovanjem in uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov, o teh sumih je obvestila tudi generalno policijsko upravo, je dodal. "Pristojni se menda ukvarjajo z zadevo, a zgodi se nič," je poudaril Žakelj, ki od pristojnih pričakuje, da bodo nemudoma ukrepali. Imena osebe s SDT Žakelj ni razkril, je pa potrdil, da gre za primer osebe s tožilstva, ki se je odpovedala varovanju.

Časnik Večer je marca poročal, da se je tožilka, ki zastopa tožilstvo v najhujših primerih organiziranega kriminala in kriminalnih združb, odpovedala osebnemu varovanju, ki so ga devet mesecev opravljali varnostniki Centra za varovanje in zaščito (CVZ).

Po navedbah časnika se je bila primorana odpovedati varovanju policije zaradi številnih domnevnih nepravilnosti, ki so se v zvezi z njenim varovanjem dogajale v vodstvu CVZ, o čemer je dalj časa opozarjala tudi generalnega direktorja policije Senada Jušića.

Notranji minister Boštjan Poklukar je konec februarja odredil izredni nadzor nad izvajanjem policijskih nalog in pooblastil v Centru za varovanje in zaščito. V začetku oktobra pa je izdal usmeritve in obvezna navodila za odpravo pomanjkljivosti nad izvajanjem policijskih nalog in pooblastil Centra za varovanje in zaščito. Policija je morala do novembra pripraviti načrt za odpravo pomanjkljivosti, rok za poročilo o realizaciji pa se izteče aprila prihodnje leto. Na odgovor policije o tem, ali je pripravila omenjeni načrt za odpravo pomanjkljivosti, STA še čaka.