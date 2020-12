Poslanka Karmen Furman okužena s koronavirusom

Kot so zapisali v sporočilu, je poslanka Karmen Furman včeraj opravila test na covid-19, na katerem je bila pozitivna. "Pred tem je bila poslanka zaradi visokorizičnega stika v karanteni že sedem dni in ni bila v stiku z drugimi poslanci ali strokovnimi sodelavci v državnem zboru," so ob tem dodali.

Več okužb tudi v politiki

V največji vladni stranki so imeli okužbo že sredi novembra, ko je bil na testu na novi koronavirus pozitiven vodja poslanske skupine Danijel Krivec, v začetku decembra pa so okužbo nato potrdili tudi pri poslanki Evi Irgl. Z novim koronavirusom pa sta se pred časom okužila tudi ministra za okolje in prostor Andrej Vizjak ter zunanje zadeve Anže Logar.

V državnem zboru so sicer potrdili že več okužb z novim koronavirusom. Med drugim je bil test na novi koronavirus pozitiven pri poslancu Levice Primožu Siterju, še pred tem pa pri poslanki NSi Tadeji Šuštar in poslancu SD Gregorju Židanu. Okužbe so pred časom potrdili tudi pri strokovnih sodelavcih v strankah LMŠ in Levica. Spomnimo, da je bil oktobra na novi koronavirus pozitiven tudi mariborski župan Saša Arsenovič.