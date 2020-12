Poslanka Eva Irgl okužena s koronavirusom

Irglova je zaradi slabega počutja v torek opravila testiranje na covid-19, ki je potrdil okužbo. Po priporočilu epidemiologa bo poslanska SDS deset dni ostala v samoizolaciji.

V največji vladni stranki so sicer imeli okužbo že sredi novembra, ko je bil pozitiven na testu za covid-19 vodja poslanske skupine Danijel Krivec, okužen pa je bil tudi finančni minister Andrej Vizjak.

V državnem zboru so sicer potrdili že več okužb z novim koronavirusom. Med drugim je bil test na novi koronavirus pozitiven pri poslancu Levice Primožu Siterju, še pred tem pa pri poslanki NSi Tadeji Šuštar in pri poslancu SD Gregorju Židanu. Okužbe so pred časom potrdili tudi pri strokovnih sodelavcih v strankah LMŠ in Levica.