Okužbo potrdili tudi pri odgovornem uredniku Dela

Okužbo z novim koronavirusom so potrdili tudi pri odgovornem uredniku Dela in Slovenskih novic Bojanu Budji.

Okužbo z novim koronavirusom so potrdili tudi pri odgovornem uredniku Dela in Slovenskih novic Bojanu Budji. Foto: Mediaspeed

Okužbo z novim koronavirusom so potrdili tudi pri odgovornem uredniku Dela in Slovenskih novic Bojanu Budji. Ta je za naš medij potrdil, da je bil pozitiven na testiranju, in pojasnil, da so v medijski hiši vzpostavili vse zaščitne protokole, ki so predvideni v takšnih razmerah. Budja je odgovorni urednik Dela od začetka letošnjega aprila, ko je lastnik časopisne družbe Delo Stojan Petrič razrešil prejšnjega odgovornega urednika Dela Uroša Urbasa. Budja je po prevzemu Dela ostal odgovorni urednik Slovenskih novic.

Novinarji, uredniki in drugi ustvarjalci v slovenski medijski krajini proti novemu koronavirusu nikakor niso imuni. Okužbe so med drugim potrdili na RTV Slovenija, STA in Planet TV, zdaj pa tudi na Delu in Slovenskih novicah. Okužbo z novim koronavirusom so namreč potrdili pri odgovornem uredniku Dela in Slovenskih novic Bojanu Budji. Budja je za Siol.net potrdil, da je bil pozitiven na testiranju, in pojasnil, da so v medijski hiši vzpostavili vse zaščitne protokole, ki so predvideni v takšnih razmerah.

Več okužb tudi v politiki, zadnja je bila pozitivna Irglova

Okužbo z novim koronavirusom so v preteklih mesecih potrdili tudi pri več vidnih slovenskih politikih. Z novim koronavirusom sta bila okužena zunanji minister Anže Logar in okoljski minister Andrej Vizjak. Včeraj so iz poslanske skupine SDS sporočili, da je okužena tudi poslanka SDS Eva Irgl. V največji vladni stranki je bil sredi novembra na novi koronavirus pozitiven tudi vodja njihove poslanske skupine Danijel Krivec.

Iz poslanske skupine SDS so včeraj sporočili, da je z novim koronavirusom okužena poslanka SDS Eva Irgl. Foto: STA

Pri poslancih državnega zbora so do zdaj skupaj potrdili pet okužb z novim koronavirusom. Poleg Irglove in Krivca so bili na novi koronavirus pozitivni še poslanec Levice Primož Siter, poslanka NSi Tadeja Šuštar in poslanec SD Gregor Židan. Okužbe so potrdili tudi pri strokovnih sodelavcih strank LMŠ in Levica. Spomnimo, da je bil oktobra na novi koronavirus pozitiven tudi mariborski župan Saša Arsenovič.