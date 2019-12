Cerar: Odnosi med Kitajsko in Slovenijo postajajo bolj zreli in stabilni

Zunanji minister Miro Cerar danes na uradnem obisku gosti kitajskega kolega Wang Yija. V pogovorih sta največ pozornosti namenila dvostranskim odnosom, sodelovanju med Evropsko unijo in Kitajsko ter pobudi 17+1, v katero je vključenih 17 držav srednje in vzhodne Evrope ter Kitajska.

Cerar je na novinarski konferenci po pogovorih z Wangom poudaril, da je Kitajska svetovna velesila, ena od stalnih članic Varnostnega sveta ZN in ena od nepogrešljivih strateških partneric Evropske unije. "Glede določenih vprašanj imamo v EU drugačna stališča ali standarde od Kitajske in o tem se moramo spoštljivo in odkrito pogovarjati, predvsem pa moramo iskati skupne točke sodelovanja, nadgrajevati konstruktivne odnose in biti spoštljivi drug do drugega," je dejal.

Čeprav sta Slovenija in Kitajska različno veliki državi, z različno zgodovino in kulturo, obe spoštujeta temeljna pravila mednarodnih odnosov ter se medsebojno spoštujeta, je poudaril Wang. "To je temelj za medsebojno zaupanje in sodelovanje, ki je koristno za obe državi," je dodal. Po njegovih besedah odnosi med Kitajsko in Slovenijo postajajo bolj zreli in stabilni in v tej smeri bi morali državi nadaljevati.

Foto: STA

Sodelovanje s Kitajsko se krepi iz leta v leto

V času, ko svet doživlja velike spremembe, morata državi še naprej braniti multilateralizem in graditi odprto gospodarstvo, je pozval kitajski minister. "Sprejeti moramo konkretne ukrepe za zavrnitev unilateralizma in odvrnitev politike moči ter ubraniti mednarodni sistem z ZN v središču, mednarodni red, podprt z mednarodnim pravom, in multilateralni trgovinski sistem s Svetovno trgovinsko organizacijo kot temeljem," je dejal Wang.

Politično in gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Kitajsko se po Cerarjevih besedah krepi iz leta v leto. Kitajska je najpomembnejši trgovinski partner Slovenije v Aziji in zaseda 13. mesto med trgovinski partnerji. Od leta 2013 se blagovna menjava med državama povečuje za približno 15 odstotkov na leto in lani je znašala 1,3 milijarde evrov. Na Kitajskem so že prisotna nekatera slovenska podjetja, krepijo pa se tudi kitajske naložbe v Sloveniji.

Foto: STA

Cerar je poudaril, da bo prihodnje leto posebej pomembno za EU in Kitajsko, saj bo to leto poglobljenega dialoga in sodelovanja, ki ga bosta Slovenija in azijska sila še okrepili v luči predsedovanja Slovenije Svetu EU v drugi polovici leta 2021. Prihodnje leto bosta organizirana dva vrha EU-Kitajska, aprila pa bo potekal vrh pobude 17+1 v Pekingu. Wang je napovedal, da bodo glavne teme vrha medsebojna povezljivost, zeleni razvoj, inovacije ter odprtost.

Slovenija si po Cerarjevih besedah želi, da bi znotraj te pobude prevzela koordinacijski mehanizem za zimske športe, pri katerih s Kitajsko že zdaj dobro sodeluje. Kitajski zunanji minister je temu naklonjen, Slovenija pa potrebuje še soglasje drugih članic tega foruma, je dejal Cerar.

Wang: Izboljšati je treba povezljivost infrastrukture

Slovenija sodeluje tudi pri kitajski pobudi Pas in pot, v kateri si prizadeva za pomembno vlogo koprskega pristanišča. Luka Koper je "ena najboljših točk za dostop do držav srednje in vzhodne Evrope za blago iz Azije in drugih delov sveta", je spomnil Cerar. Izrazil je zadovoljstvo, da tudi Kitajska namenja pozornost koprskemu pristanišču v smislu najlažjega dostopa do teh trgov.

V okviru pobude Pas in pot se je Wang zavzel za krepitev sodelovanja med državama na področjih znanstvenih in tehnoloških inovacij, napredne proizvodnje, farmacevtske industrije in zdravstva ter zimskih športov. Po njegovih besedah je treba izboljšati povezljivost infrastrukture, vključno z železnicami in pristanišči.

Foto: STA

"Upamo, da bomo na vrhu v Pekingu ustvarili boljše sinergije med forumom 17+1, pobudo Pas in pot, strategijo EU za povezovanje Evrope in Azije, pobudo Tri morja ter razvojnimi strategijami držav srednje in vzhodne Evrope," je dejal vodja kitajske diplomacije.

Cerar je napovedal, da prihodnje leto načrtuje obisk Kitajske s specializirano gospodarsko delegacijo, v Sloveniji pa nameravajo s predstavniki slovenskih znanstvenih institucij in poslovno skupnostjo na Kitajskem organizirati kitajsko-slovenski dan znanosti in inovacij.

Kitajska je po Cerarjevih besedah tudi eden ključnih partnerjev Evrope pri uresničevanju zavez iz pariškega podnebnega sporazuma. "Tu se borimo na isti strani za cel planet, za bodoče generacije in Slovenija bo v času predsedovanja Svetu EU dajala poseben poudarek tej tematiki," je napovedal.

S kitajskim kolegom tudi o investiciji Krke na Kitajskem

Cerar je še dejal, da je s kitajskim kolegom govoril tudi o investiciji slovenske farmacevtske družbe Krka, ki jo ima na Kitajskem skupaj s kitajskim podjetjem. "Tam je potrebno pridobiti še neka dovoljenja in kitajska stran bo ta postopek pozorno spremljala in pomagala, da se pospeši, kjer je to mogoče," je pojasnil.

Kitajski zunanji minister se bo v okviru obiska v Sloveniji ločeno srečal tudi s predsednikom republike Borutom Pahorjem, predsednikom državnega zbora Dejanom Židanom in predsednikom vlade Marjanom Šarcem.