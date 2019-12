Vzemi ali pusti: vsak četrti prodani avtomobil na Kitajskem bo moral biti električni

Kitajsko ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo je razkrilo 15-letni načrt za električna vozila in z njim proizvajalce stisnilo v kot. Delež prodanih električnih vozil se bo do leta 2025 razširil na 25 odstotkov, toda sočasno bodo zmanjševali državne subvencije, proizvajalcem pa bodo naložili dodatne kvote, ki jih bodo morali dosegati, če želijo tam prodajati svoje avtomobile.

Foto: Reuters

Kitajci bodo še pospešili prodajo električnih vozil in utrdili svoje mesto vodilne prodajne sile na tem področju. Z osnutkom novega 15-letnega programa nameravajo delež električnih vozil do leta 2025 dvigniti do 25 odstotkov. To je 20-odstotni dvig v primerjavi s starim programom, žal pa niso razkrili, kako bodo pospeševali prodajo po tem letu, a očitno se Kitajci ne šalijo.

Z novim programom ogljičnih kreditov spreminjajo strategijo, toda za zdaj še ni jasno, kako bodo v praksi specificirali razrede. Za zdaj kaže, da bodo nova pravila glede izpustov začeli uveljavljati leta 2020. Trenutno zahteve ogljičnega kreditnega programa dosegajo le domača podjetja električnih avtov in nekaj tujih globalnih znamk, ki imajo proizvodnjo tudi na Kitajskem.

Obstoječi program kreditov proizvajalcem določa, da si morajo prislužiti za deset odstotkov njihove letne proizvodnje. Stopnja se bo prihodnje leto povišala na 12 odstotkov. Proizvajalci lahko kreditne točke prislužijo z izdelavo električnih vozil in zadnje dobijo med dvema in petimi kreditnimi točkami (odvisno od dosega avtomobila) oziroma dve točki za priključni hibrid.

Tesla na Kitajskem končuje gradnjo tretje gigatovarne, kjer bodo izdelovali svoje električne modele. Dobre odnose so kronali še s posebnim dogovorom, ki bo ob nakupu tesle prinesel za zdaj še neznano vsoto državne subvencije. Foto: Reuters

Breme prelagajo na proizvajalce

Glede na trenutni osnutek novega ogljičnega kreditnega programa bo breme padlo na globalne proizvajalce in ne na domače proizvajalce električnih vozil oziroma na državne iniciative. Ker praktično vseh 169 kitajskih proizvajalcev v večini izdeluje električna vozila, bodo dosegli zastavljene kvote, toda veliki globalni proizvajalci izdelujejo tudi običajne avtomobile, zato kvote ne bodo dosegli. Proizvajalci električnih avtomobilov bodo morali od domačih proizvajalcev odkupiti kvote. To pomeni, da bodo morali ''tujci'' z odkupom kvot podpirati domače proizvajalce in si hkrati kupovali mesto med upravičenci, ki lahko prodajajo na kitajskem trgu. S tem so Kitajci rešili še eno zagato – za nakup električnega vozila ne bo več potrebnih državnih olajšav.

Ko je kitajska vlada junija znižala državne subvencije za nakup elektrificiranih avtomobil za 60 odstotkov, se je zgodilo pričakovano. Prodaja priključnih hibridov je upadla za 28 odstotkov, letošnjega oktobra pa so prodali za 45,6 odstotka manj teh avtov v primerjavi z letom prej. Državne subvencije se bodo znižale tudi prihodnje leto.