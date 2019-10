Cerar in Blok opozorila na zavezanost spoštovanju mednarodnega prava

V Sloveniji je danes na povabilo zunanjega ministra Mira Cerarja njegov nizozemski kolega Stef Blok. V ospredju pogovorov so bili dvostranski odnosi med državama, ki sta jih označila kot odlične, ter evropske teme in širitev schengenskega območja. Opozorila sta na potrebo po spoštovanju mednarodnega prava in zavezanost načelom multilaterizma.

"Tako z Nizozemsko kot z državami Beneluksa nas družijo sorodne, demokratične vrednote, prizadevanje za multilateralizem in predvsem tudi prizadevanja za vladavino prava," je po pogovorih dejal Miro Cerar.

Ministra sta opozorila tudi na potrebo po spoštovanju mednarodnega prava

"To je tisto, kar nas poleg dobrih ekonomskih odnosov zelo močno povezuje in omogoča, da so odnosi dobri tudi na drugih področjih," je dejal Cerar. Zahvalil se je za podporo Nizozemske in drugih držav Beneluksa leta 2017, ko so vlade teh držav izrecno zavzele stališče, da je treba spoštovati in implementirati arbitražno razsodbo o meji s Hrvaško.

Foto: Ana Kovač

Blok je poudaril, da občuduje Slovenijo zaradi njene osredotočenosti na spoštovanje vladavine prava, pa tudi na okoljskih in drugih temah, ki so pomembne tudi za Nizozemsko. Obema državama je skupno prizadevanja za krepitev vpliva EU doma in v svetu, poudaril je tudi pomen močnega notranjega trga unije, ki je ključ za trajnostno rast in razvoj.

Glede širitve schengenskega območja sta ministra poudarila nujnost izpolnjevanja pogojev

Cerar je ponovil, da ima Slovenija pri vključevanju sosednje Hrvaške v schengen jasno stališče: načelno podpira vstop Hrvaške v schengensko območje, a ob izpolnitvi vsej pogojev - to so zagotavljanje varnosti meje, preprečevanje ilegalnih migracij, tehnični pogoji in spoštovanje vladavine prava.

Na vprašanje, ali Hrvaška ta merila izpolnjuje, Cerar ni želel odgovoriti, dejal je le, da "še čakamo na poročilo" Evropske komisije, ter da je to predvsem vprašanje za notranje ministrstvo.

Foto: STA

Skupen interes je, da schengensko območje deluje, vendar pa je to mogoče le, če so zunanje meje zavarovane, je poudaril tudi Blok. Nizozemska želi biti pri odločanju glede vsake širitve schengna poštena in želi presojati, ali so postopki nadzora meje ustrezni. Vendar pa bo pri tej presoji tudi zelo stroga, je poudaril.

Nizozemska bo vsako prošnjo, tako Hrvaške kot Bolgarije in Romunije, obravnavala dosledno in pravično, je zagotovil. Pri tem pa po njegovem ne gre za politično presojo, ampak za presojo, ali je država ustrezno pripravljena na varovanje zunanje meje EU v skladu s schengenskimi merili.

Državi imata dobre ekonomske odnose

Ena od prioritet slovenske zunanje politike je tudi integracija držav zahodnega Balkana v EU. Slovenija si prizadeva, da bi povabilo k pristopnim pogajanjem dobila tako Severna Makedonija kot Albanija. "O tem ima Nizozemska specifično stališče. Slovenija bo ostala zagovornica tega, da se pomaga državam zahodnega Balkana, da pridejo postopno v EU, a da hkrati do tega pridejo z reformami in izpolnijo vse zahtevane kriterije," je poudaril zunanji minister Cerar.

Foto: Ana Kovač

Slovenski zunanji minister je nizozemskega kolega danes seznanil tudi s prednostnimi nalogami, ki jih bo Slovenija navedla med predsedovanjem Svetu EU v drugi polovici leta 2021. Zavzemala se bo za skupne evropske vrednote, predvsem pa za trajnostni razvoj in v tem okviru za zeleno in krožno gospodarstvo, kjer je Nizozemska po njegovem "šampion".

Zunanja ministra sta danes tudi potrdila, da imata Slovenija in Nizozemska zelo dobre ekonomske odnose. Nizozemska je ena od pomembnejših zunanjetrgovinskih partneric Slovenije, blagovna menjava znaša več kot 1,6 milijarde evrov, Nizozemska pa je šesta država po obsegu neposrednih naložb v Sloveniji. Cerar je opozoril tudi na željo po povezovanju na drugih področjih,pri tem bodo podpirali razvoj na področju umetne inteligence in energetike.

Foto: Ana Kovač

Nizozemsko in Slovenijo trenutno, kot je hudomušno poudaril Cerar, najbolj zmagovalno povezuje šampionstvo slovenskega kolesarja Primoža Rogliča, ki je v nizozemski ekipi Jumbo Visma dosegel velikansko zmago na dirki po Španiji. Bloka je tako vprašal, kako jim je na Nizozemskem uspelo iz Rogliča napraviti specialista za gorske dirke.

Stef Blok je priznal, da gore seveda niso močna plat Nizozemske, saj je najvišji hrib, ki si ga delijo z Belgijo in Nemčijo, visok 300 metrov. Nizozemska je država, ki gradi nasipe, zaradi podnebnih sprememb jih mora graditi vedno višje, na drugi strani pa so vedno vetrovi, ki so zaradi podnebnih sprememb vedno močnejši, zato se je treba po njegovem boriti proti podnebnim spremembam.