Cerar: Hrvaška v schengen le ob spoštovanju demokratičnih in pravnih standardov

"Slovenija podpira širitev schengenskega območja," je zagotovil Cerar, ki se trenutno mudi na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku.

V slovenskem interesu je, da Hrvaška vstopi v schengenski režim, vendar le ob polnem spoštovanju vseh demokratičnih in pravnih standardov, na katerih temelji Evropska unija, je danes v odzivu na neuradne informacije, da naj bi Hrvaška oktobra dobila zeleno luč za vstop v schengen dejal zunanji minister Miro Cerar.

Dodal je, da je eden ključnih standardov, ki jih morajo spoštovati države pred vstopom v schengensko območje vladavina prava, so sporočili z zunanjega ministrstva. "Vključno s spoštovanjem in izvrševanjem mednarodnih sporazumov in odločb mednarodnih razsodišč," je poudaril minister.

Nadaljeval je, da mora zaradi varnosti območja vsaka država v celoti izpolnjevati tudi vse varnostno-tehnične pogoje za pridružitev.

Hrvaški Večernji list je v ponedeljek poročal, da bo Evropska komisija 16. oktobra prižgala zeleno luč za vstop Hrvaške v schengensko območje. Časnik je ob tem še navedel, da je osnutek odločitve komisije že spisan in da bo Hrvaška dobila pozitivno oceno, kar pomeni, da bi Zagreb priporočilo za vstop v schengen dobil do konca mandata odhajajoče komisije. Ta se izteče 31. oktobra.