Cepljenje proti covid-19: kateri slovenski politiki bi se cepili pred javnostjo

Preverili smo, kateri slovenski politiki se nameravajo cepiti proti bolezni covid-19 in kateri so to pripravljeni storiti javno. Foto: STA

Ameriški podpredsednik Mike Pence je prvi ameriški politik, ki se je v neposrednem televizijskem prenosu cepil proti novemu koronavirusu. Pence je prvi odmerek cepiva proti covid-19 prejel skupaj s svojo soprogo Karen, že prihodnji teden pa naj bi se proti novemu koronavirusu javno cepil tudi novoizvoljeni ameriški predsednik Joe Biden. Namen omenjenih javnih cepljenj je predvsem promocija varnosti in učinkovitosti cepiv proti covid-19. Preverili smo, ali se proti novemu koronavirusu nameravajo cepiti tudi slovenski politiki ter ali so to pripravljeni storiti pred očmi javnosti.

Predsednik republike Borut Pahor je med tistimi slovenskimi politiki, ki se bo proti bolezni covid-19 cepil takoj, ko bo prišel na vrsto. "Predsednik Pahor je pripravljen o cepljenju obvestiti javnost, saj je prepričan, da je za premagovanje te bolezni množično cepljenje ključnega pomena," pojasnujejo v uradu predsednika republike.

Manj zgovorni so v kabinetu predsednika vlade, kjer vprašanja, ali se bo premier Janez Janša cepil proti novemu koronavirusu, ne komentirajo. Janša sicer prek Twitterja pojasnjuje, da se bo cepil takoj, ko bo prišel na vrsto. "A najprej bomo cepljenje seveda zagotovili oskrbovancem v domovih za starejše, zaposlenim v zdravstvenih in oskrbnih zavodih ter drugim najbolj ogroženim," pravi predsednik vlade.

Za radovedne iz #MSM:

Cepil se bom takoj, ko bom na vrsti. A najprej bomo seveda cepljenje zagotovili oskrbovancem v domovih za starejše, zaposlenim v zdravstvenih in oskrbnih zavodih ter drugim najbolj ogroženim. — Janez Janša (@JJansaSDS) December 19, 2020

Zorčič se bo cepil. Kovšca bo ocenil, ali je cepivo varno.

Proti novemu koronavirusu se bo cepil tudi predsednik državnega zbora iz vrst SMC Igor Zorčič. Slednji je to pripravljen storiti tudi javno, ko bo seveda prišel na vrsto za cepljenje. Na drugi strani pa predsednik državnega sveta Alojz Kovšca pravi, da se pri svojih ravnanjih ne ozira niti na Joeja Bidna niti na kogarkoli od drugih politikov. "Če bo ocenil, da je cepivo varno, se bo cepil in cepljenje priporočil državljanom. O njegovi odločitvi vas bomo pravočasno seznanili," pojasnujejo v državnem svetu.

Proti novemu koronavirusu se namerava cepiti tudi predsednik državnega zbora iz vrst SMC Igor Zorčič. To je pripravljen storiti tudi javno, ko bo seveda prišel na vrsto za cepljenje. Foto: STA

Slovenski politiki za javno cepljenje, a za rizičnimi skupinami

Proti novemu koronavirusu sta se pripravljena javno cepiti tudi predsednik SMC Zdravko Počivalšek in prvak LMŠ Marjan Šarec. Ko bo cepiva dovolj za vse, se je pripravljen pred javnostjo cepiti tudi koordinator Levice Luka Mesec, vendar v Levici poudarjajo, da imajo "absolutno prednost pri cepljenju rizične skupine". Proti bolezni covid-19 se je pripravljena javno cepiti tudi predsednica SAB Alenka Bratušek, a bi "dala prednost ranljivim skupinam, saj cepiva še nekaj časa ne bo dovolj za vse".

Ko bo cepiva dovolj za vse, se je pripravljen javno cepiti tudi koordinator Levice Luka Mesec, vendar v Levici poudarjajo, da imajo "absolutno prednost pri cepljenju rizične skupine". Foto: STA

Fajonova verjame, da bodo cepiva varna za zdravje ljudi

Takoj ko bo mogoče oziroma ko bo prišla na vrsto, se bo proti novemu koronavirusu cepila tudi predsednica SD Tanja Fajon. "Tudi državljanke in državljane pozivam, naj to storijo, saj bo cepljenje največje jamstvo, da omejimo širjenje tega virusa," pravi Fajonova. Kot poudarja, se je pripravljena tudi javno cepiti, saj verjame, da bodo cepiva, ki bodo na voljo, preverjena in varna za zdravje ljudi.

Predsednica SD Tanja Fajon poudarja, da se je pripravljena tudi javno cepiti, saj verjame, da bodo cepiva, ki bodo na voljo, preverjena in varna za zdravje ljudi. Foto: STA

"Imam veliko izkušenj tako z zdravljenjem v Sloveniji kot tudi s cepljenjem in z dostopom do zdravil. Imam zaupanje v strokovnost našega zdravstva kot tudi v usposobljenost zdravniškega in medicinskega osebja, da je naše zdravje v varnih rokah," pojasnjuje predsednica SD.

Jelinčič bi se raje kot z ameriškim cepil z ruskim cepivom

Proti novemu koronavirusu se bosta takoj ko bo to mogoče oziroma ko bosta prišla na vrsto cepila tudi prvak DeSUS Karl Erjavec ter prvak NSi in obrambni minister Matej Tonin. O cepljenju proti bolezni covid-19 razmišlja tudi predsednik SNS Zmago Jelinčič Plemeniti, vendar bi se raje kot z ameriškim cepil z ruskim cepivom proti novemu koronavirusu. "Razlog je v tem, ker Pfizer zagotavlja imunost od štiri do šest mesecev, rusko cepivo pa dve leti," je dejal Jelinčič.

Prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti bi se raje kot z ameriškim cepil z ruskim cepivom proti bolezni covid-19. Foto: STA

Kako dolgo bodo učinkovala cepiva proti novemu koronavirusu, sicer še ni popolnoma jasno. Profesor na ljubljanski fakulteti za farmacijo Borut Štrukelj, ki je v začetku meseca komentiral cepiva Pfizerja, Moderne in AstraZenece, je med drugim poudaril, da bodo cepiva proti covid-19 verjetno učinkovala vsaj leto dni. Več o tem na tej povezavi.