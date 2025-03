"Cene elektrike so se zvišale za 40 odstotkov"

Zdi se, da je razumevanje računov za ogrevanje in iskanje prave rešitve postalo izjemno zapleteno. V tokratnem Spotkastu smo sogovornika Danijela Vuka, direktorja podjetja Termo Shop , povprašali, kaj se na trgu pravzaprav dogaja s cenovno politiko, kaj vpliva na cene energije ter nenazadnje, kaj pomenijo vsi ti pojmi, ki jih slišimo in opazimo tudi na naših računih za energijo. Odgovorom prisluhnite v tokratnem Siolovem Spotkastu.

Danijel Vuk, strokovnjak s področja energetike, je v Siolovem Spotkastu odgovoril na najbolj pereča vprašanja in pojasnil, kako se pripraviti na prihajajoče izzive ter kje so priložnosti za investicije, ki lahko dolgoročno znižajo stroške za elektriko.

Kot je povedal Vuk, celo strokovnjaki s težavo spremljajo zadnje dogajanje na slovenskem energetskem trgu. V zelo kratkem času se je namreč zgodilo veliko sprememb. Začelo se je z ukinitvijo letnega netmeteringa, ki so mu zelo kmalu sledili vzpostavitev novega omrežninskega akta, sprememba višine zamejene cene električne energije, nato pa še ukinitev najdražje omržninske tarife za lastnike sončnih elektrarn, ki delujejo po sistemu letnega netmeteringa. Nato so ukinili še regulacije cene elektrike, zato se je električna energija za končnega uporabnika podražila. Poglejmo te parcialne spremembe podrobneje.

Kaj je netmetering?

Ta termin je vezan na spodbudo investiranju v energetsko neodvisnost gospodinjstev. Država je vsem, ki so v določenem obdobju postavili sončno elektrarno, vse leto omogočala oddajanje viškov energije v omrežje. Tako so ga lahko uporabljali kot neke vrste lastni letni hranilnik. Ti presežki so se seveda natančno beležili in ko je prišel manj sončen del leta, je lahko uporabnik viške brezplačno jemal iz omrežja. Poračun plusov in minusov se je poravnal enkrat na leto, morebitno večjo porabo je uporabnik doplačal, če je bila poraba na letni ravni manjša od proizvodnje, pa je razlika ostala državi.

Tako je lahko odjemalec tudi brez hranilnika energije vse leto uporabljal t. i. zastonj elektriko, za katero je plačal le omrežnino. Šlo je torej za zelo ugoden način pridobivanja električne energije. Donosi so bili lepi, prihranki veliki, je pojasnil Vuk.

Težava se je pojavila, ko so začeli porabniki ustvarjeno sončno energijo porabljati neučinkovito. Torej, kot je v pogovoru pojasnil Vuk, ko so odjemalci videli, da na letni ravni ustvarijo več električne energije, kot je porabijo, so začeli uporabljati nove, dodatne, morebiti celo nepotrebne porabnike električne energije.

Kaj je prinesel omrežninski akt?

Ker so lastniki sončnih elektrarn, ki so delovale po prej omenjenem letnem netmeteringu, navajeni izjemno nizkega stroška omrežnine, obenem pa so bili veliki uporabniki električnega omrežja, so bili seveda najbolj prizadeti ob podražitvah, ki jih je prinesel novi omrežninski akt. Ta je sicer prinesel preprosto logiko: tisti, ki bodo bolj obremenjevali omrežje, bodo za to tudi več plačali, pojasnjuje Vuk.

Razumevanje spremembe pa je otežila hkratna vzpostavitev petih tarif, ki se ne spreminjajo le čez dan, pač pa tudi med letom, saj sta bili simultano uvedeni še dve letni sezoni. Odjemalci tako niso znali več sami preračunati, kaj točno bo to pomenilo zanje, kakšen strošek električne energije lahko pričakujejo.

Z vidika informacij so ostali praznih rok, ni bilo jasno, kako prilagoditi porabo električne energije in s tem zmanjšati lastne stroške. Namreč če želiš prilagoditi porabo, potem moraš natančno poznati trenutno porabo, a prek portala Moj elektro je mogoče spremljati le 15-minutne odčitke, pojasnjuje Vuk.

Vse to je seveda prineslo veliko slabe volje. Država se je sprva na vse to odzvala s spremembo zamejene cene električne energije.

Kaj pomeni zamejena cena električne energije?

Cena električne energije je bila prej zamejena pri 120 evrih na megavatno uro, to pa je država pozneje znižala na najvišjo dovoljeno ceno za končnega gospodinjskega odjemalca, in sicer na okoli 77 evrov. Cilj te spremembe je bil, da bi tudi po uvedbi pettarifnega omrežninskega akta višina končnega zneska na položnici za električno energijo za odjemalce ostala čim bolj nespremenjena – a le za nekaj mesecev.

Za ustvarjanje prihrankov potrebujemo jasna pravila igre

Kot je v Spotkastu povedal Vuk, si vsakdo želi investirati v nekaj, kar bo prinašalo dolgoročne pozitivne učinke. Za to pa so potrebna jasna in znana pravila igre. V primeru energetike so se ta v zelo kratkem času enostavno prepogosto spreminjala. Nezaupanje je zato preveliko.

Čeprav prehajamo v pomlad, so spremembe še vedno tu. Zaradi ukinitve zamejitve cene elektrike so se te v pomladni nižji sezoni zvišale za več kot 40 odstotkov.

Danes niso vsi potrošniki v enaki situaciji

Prav zaradi vseh sprememb in posledično različnih časovnih obdobij morebitnega vstopa v sheme obnovljivih virov energije danes niso vsi potrošniki v enaki situaciji, pojasnjuje Vuk.

Vsi tisti, ki so že investirali v zeleno in so bili deležni številnih ugodnosti, so imeli sicer najkrajše povračilne dobe, a so jih, pogosto zaradi pretirane porabe energije, trenutne spremembe najbolj prizadele. Ne glede na to, da imajo letni poračun, zdaj plačujejo obračunsko moč glede na najvišjo špico, ki so jo dosegli v nekem preteklem mesecu.

Kako prilagajati svojo porabo, da bo račun za elektriko čim nižji?

Zgodba energetike je danes popolnoma drugačna, kot je bila nekoč. Uporabnik mora redno spremljati svojo porabo, preučiti porabo v t. i. 15-minutnih intervalih, ugotoviti, kaj lahko spremeni, katere porabnike elektrike dejansko potrebuje in kdaj ter celo čemu se lahko odpove. A vprašanje, ki se tu poraja, je: imajo odjemalci ustrezno znanje za to?

Kaj lahko torej povprečni odjemalec stori? Kje lahko najde odgovore? V podjetju Termo Shop prav zato nastopajo v javnosti, da bi odjemalcem čim bolj razložili aktualno dogajanje in jim podali kar največ odgovorov na odprta vprašanja. Kot rezultat so v podjetju pripravili poseben kalkulator omrežnin, v katerega lahko odjemalec iz portala Moj elektro uvozi podatke in vidi svoje dejansko stanje, kje so špice.

Da bi bila analiza porabe in špic še bolj jasna, pa odjemalec potrebuje napravo, ki v realnem času prikaže dejansko porabo. Šele to odjemalcem omogoča iskanje rešitev za bolj ekonomično porabo elektrike. Tu jim lahko s svojim znanjem in izkušnjami pomagajo tudi strokovnjaki podjetja Termo Shop.

Kaj lahko stori vsak med nami?

Seveda obstajajo tudi splošna priporočila, ki so za doseganje manjše porabe enaka za vse odjemalce. Vuk uporabnikom svetuje, naj določenih porabnikov ne prižigajo hkrati, naj na primer hkrati ne polnijo električnega avtomobila in vključijo klimatske naprave. Še bolje pa je, če to nadzira sistemska tehnična rešitev.

V podjetju Termo Shop so preučili, kakšna je poraba povprečnega gospodinjstva in kaj so največji porabniki električne energije. Več kot 75, tudi do 80 odstotkov vseh energetskih stroškov se skriva v pripravi sanitarne vode, ogrevanju in hlajenju. To velja tudi za stanovanja.

Ob tem se je treba zavedati, opozarja Vuk, da se strošek ogrevanja že ob zamenjavi ogrevalnega sistema za toplotno črpalko zmanjša za več kot 60, tudi do 70 odstotkov. To lahko danes storijo tudi lastniki stanovanj, za katera so na voljo posebej prilagojene in manjše toplotne črpalke.

Še vedno pa je ravno strošek elektrike, ki jo toplotna črpalka potrebuje za svoje delovanje, najvišji delež skupnega stroška energije posameznega gospodinjstva. A danes je tudi na njeno porabo elektrike mogoče vplivati s pomočjo pametne rešitve.

Nova toplotna črpalka IQ, ki jo imajo v svoji ponudbi v podjetju Termo Shop, prek umetne inteligence sama prepozna navade odjemalca, celo spremlja vremensko napoved in prilagaja porabo različnim cenovnim blokom elektrike. Tako s prilagajanjem svojega delovanja dokazano niža stroške elektrike.

Kje začeti nižati stroške za energente?

Kot je v Spotkastu za bralce Siol.net pojasnil Vuk, se vse začne z mini energetskim pregledom. V podjetju Termo Shop tako vedno začnejo s 15-minutnimi odčitki porabe, njihovimi vplivi na omrežnino, navadami uporabnika, ocenijo toplotne izgube in na tej osnovi tudi dejanske potrebe po ogrevanju. Sledi ocena stroška naložbe, ki se ob pomoči njihovih zaposlenih zniža za subvencijo Borzena ali Eko sklada. Če je želja, zagotovijo še financiranje, stranki pa zagotovijo tudi oceno, v kolikšnem času lahko družina pričakuje, da se jim bo začetna naložba povrnila.

Ob izbiri nove toplotne črpalke pa je danes, opozarja Vuk, nujno treba upoštevati, da mora biti vsak tako pomemben energetski porabnik povezljiv z morebitnim hranilnikom, sončno elektrarno oziroma sistemom, ki nadzira celoten energetski ekosistem v domu. In to omogoča prav nova toplotna črpalka IQ podjetja Termo Shop.

Poleg tega sta pomembna tudi ustrezna montaža ter reden in kakovosten servis. Znanje podjetja Termo Shop temelji na izkušnjah. Namestili so namreč že več kot 50 tisoč toplotnih črpalk, zato vedo, da so poleg kakovostne toplotne črpalke ključnega pomena tudi dobra zasnova celotnega sistema, izvedba in vzdrževanje.

V podjetju Termo Shop imajo poleg kakovostnih toplotnih črpalk tudi poseben standard za storitev, imenovan TermoPlus, ki natančno opredeljuje, kakšna mora biti mikrolokacija toplotne črpalke, kakšni morajo biti odmiki, kakšne so specifike itd. Zdaj so ga še dodatno nadgradili s standardom Termo + IQ, ko ob namestitvi toplotne črpalke to tudi integrirajo, povežejo s hranilnikom in drugimi ključnimi sistemi, napravami. Foto: Termo Shop d.o.o. Prav zaradi vseh specifičnih, večinoma celo individualnih pristopov, imajo v podjetju Termo Shop zdaj med zaposlenimi kar deset odstotkov kadra z izobrazbo s področja IT.

Kakšna je razlika pri porabi starejše in nove toplotne črpalke?

Strokovnjaki podjetja Termo Shop se s toplotnimi črpalkami ukvarjajo že 33 let. Z vidika porabe elektrike je največja razlika med starimi in novimi modeli v tem, da imajo stare črpalke izredno velike zagonske tokove, kar je po Vukovih besedah strup za trenutno veljaven sistem zaračunavanja omrežnine.

Danes imajo nove, inverterske toplotne črpalke poleg pametnih sistemov tudi orodje za mehek zagon, zaradi česar so tudi izredno energetsko učinkovite.

Vsem starejšim, že nameščenim in manj energetsko učinkovitim črpalkam je mogoče dodati sistem za pametno upravljanje, še pojasnjuje Vuk.

Kakšne so trenutne subvencije za področje energetike? Kot je v Spotkastu povedal Vuk, subvencije za toplotne črpalke znašajo tudi do 30 odstotkov vrednosti. Foto: Shutterstock Pri hranilnikih električne energije, ki se kupujejo v kombinaciji s sončno elektrarno, subvencija znaša 675 evrov za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo. Za nakup zgolj hranilnika, brez sončne elektrarne, subvencija še vedno znaša 275 evrov / kWh glede na kapaciteto hranjenja, vendar ne več kot 40 % upravičenih stroškov naložbe. Še vedno je na voljo tudi spodbuda za nakup zgolj sončne elektrarne, pri čemer investitor prejme 225 evrov na kilovat integrirane moči. – ta subvencija je na voljo samo pravnim osebam, ki imajo sončno elektrarno skupaj s hranilnikom, najboljše, da se poved odstrani. Spodbude so namenjene tudi podjetjem, in sicer si za prenovo celotnega ogrevalnega sistema lahko zagotovijo subvencijo celo do 65 odstotkov. Seveda so tudi njim namenjene še druge spodbude za namestitev sončnih elektrarn s kombinacijo električnih hranilnikov.

Je danes prepozno za prehod na zeleno?

Vuk vsekakor meni, da je odgovor na to vprašanje preprost: ni prepozno. Čeprav so naložbe v toplotne črpalke lani na globalnem trgu padle za 24 odstotkov, so v podjetju Termo Shop beležili rast, imajo celo od 20 do 25 odstotkov več povpraševanj.

Izpostavlja, da se danes naložba v sončno elektrarno, hranilnik in toplotno črpalko, ob upoštevanih nepovratnih subvencijah, povrne že v manj kot šestih letih. Ob tem pa je treba upoštevati tudi, da takšna naložba poleg prihrankov prinaša tudi energetsko neodvisnost, ki pa je v trenutnih nepredvidljivih razmerah še kako pomembna. Ljudje se tega vse bolj zavedajo.

"Trenutna cena elektrike na megavatno uro je nekje 130 evrov," pravi Vuk in dodaja, da se "giblje med 120 in 140 evri, odvisno od ponudnika. V primeru lastnega energetskega vira cena na megavatno uro elektrike pade na nič evrov in tako ostane za obdobje naslednjih 20 ali 30 let. Če ob tem računamo, da je cena naložbe v sončno elektrarno s hranilnikom med 700 in 800 kilovati in odštejemo še subvencije, bo strošek elektrike ob naložbi le še od 30 do 50 evrov na megavat. Tako bodo računi za posamezno gospodinjstvo nižji tudi do 200 ali 300 odstotkov."

Kako se lotiti energetske prenove doma?

Pomembna je ustrezna zasnova. Elektrarna in hranilnik morata biti ustrezno velika, vsekakor ne prevelika oziroma premajhna glede na porabo, toplotna črpalka pa kar najbolj varčna in prilagojena za sodelovanje s pametnimi sistemi. Da si zagotovimo to, pa je treba izbrati zanesljivega ponudnika z dolgoletnimi izkušnjami, ki lahko zagotavlja dolgotrajno podporo za vsa vprašanja, vzdrževanje in nadgradnje.