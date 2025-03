Pametna toplotna črpalka, ki zbija položnice

Novo razvita toplotna črpalka TermoPlus iQ podjetja Termo Shop se samodejno prilagaja omrežninskim blokom ter povezuje in upravlja ostale energetske sisteme za največje prihranke pri stroških energije. Vrsta sprememb na elektroenergetskem področju v zadnjih letih, velika nihanja cen, podražitve energije ter vzporedni pozivi k zelenemu prehodu jasno nakazujejo prihodnost: energijo doma ali v podjetju je treba začeti gledati celostno, ne kot ločene položnice. Največje prihranke lahko dosežemo, ko so sistemi med seboj povezani in sinhroni. Vlogo tega krovnega povezovalca je dobila toplotna črpalka, kar je pripeljalo do najnovejše inovacije podjetja Termo Shop: ogrevalne toplotne črpalke Termo Plus iQ.

Foto: Termo Shop d.o.o.

Ogrevalna toplotna črpalka zrak voda Termo Plus iQ deluje kot "srce hiše ali podjetja", je središče pametnega upravljanja in ustvarja maksimalno samozadosten energetski ekosistem. Samodejno prilagaja delovanje glede na omrežninske bloke, da se uporabniki izognejo prekoračitvam obračunske moči in s tem povezanim kaznim. Inteligentni sistem prepozna konice porabe, izrabi cenejše tarife, prilagaja porabo vremenskim napovedim in termičnim lastnostim stavbe ter analizira urne cene elektrike v primeru izbire dinamičnih cen. Tako uporabnik dobi nižje račune in hkrati skrbi za manjše obremenitve omrežja.

"S toplotno črpalko Termo Plus iQ torej nismo spreminjali osnovne tehnologije delovanja toplotne črpalke in višali njenega SCOP. Tehnologija sama po sebi je že izjemno učinkovita. Večjo priložnost smo videli v tem, kdaj in po kakšni ceni toplotna črpalka porablja električno energijo in kako lahko ta del optimiziramo. Konec koncev je končni strošek energije tisti, ki uporabnika tudi zanima," razloži direktor podjetja Termo Shop Danijel Vuk.

Foto: Termo Shop d.o.o.

Toplotna črpalka Termo Plus iQ omogoča tudi do dodatnih 30 odstotkov prihrankov v primerjavi s standardno toplotno črpalko, saj pametneje upravlja porabo. Ta optimizacija porabe energije pa ne teče le na ravni toplotne črpalke, saj se vgrajena inteligenca enostavno poveže tudi s sončno elektrarno, baterijskim hranilnikom in polnilnico za električno vozilo ter upravlja celoten krogotok elektrike v objektu s ciljem maksimalne samozadostnosti in največje možne stroškovne učinkovitosti. Uporabnik ob tem dobi tudi jasen vpogled v vzorce svoje porabe energije, postane bolj ozaveščen in s tem tudi spremeni kakšno dosedanjo potratno navado. Odlični dodatni učinki pa so prijaznost okolju in doprinos k trajnostnemu razvoju.

Energetika prihodnosti ni zgolj nova tehnologija, temveč povsem nova miselnost, pravijo v podjetju Termo Shop. "Tudi v prihodnosti bomo zasledovali cilj povečanja učinkovite rabe energije vsakega gospodinjstva in podjetja. A pomembno je, da se ta učinkovitost pozna tudi na stroškovnih prihrankih, saj morajo biti uporabniki motivirani za ukrepe. Zadnja leta smo priča spreminjajočemu se okolju na področju energetike, od omrežninskega akta do nihanj in draženja cen električne energije. Vse to povečuje negativen odnos do obnovljivih virov energije," opisuje Vuk.

Kot pionirji v branži toplotnih črpalk so v Termo Shopu z lastnim razvojem in proizvodnjo na tržišču že 33 let. Z novim produktom in tudi povezano storitvijo so se želeli predvsem ustrezno odzvati na nastalo situacijo. Nova toplotna črpalka tako fizičnim kot poslovnim kupcem ponuja čim bolj celosten energetski ekosistem in maksimalne prihranke pri stroških energije, obenem pa vpliva tudi na zmanjšanje obremenitev elektroenergetskega omrežja.

"Naša prednost je lasten razvoj in proizvodnja, kar nam omogoča hitro uvajanje inovacij in prilagajanje tržnim spremembam. Ključne pa so tudi lastne storitve, kot so izvedba in servis," doda Vuk.

Novi pogoji na trgu zahtevajo povsem drugačno obravnavo, pristop in razvoj ustrezne celostne tehnično-ekonomske energetske rešitve za stranko. Integracija nizkocenovnih, slabše kakovostnih in nepovezljivih zelenih tehnologij v dom oz. podjetje predstavlja tveganje ter dodatne stroške na dolgi rok. Kupec zelene tehnologije ima v danih razmerah še večjo potrebo po celostni in kvalitetni poprodajni storitvi (uporabniku prijazni servisi, vzdrževanje, alarmiranje v primeru izpadov in napak), ki mu dolgoročno prinaša ustrezno zanesljivost sistema, varnost in prihranke.

Foto: Termo Shop d.o.o.

"Na vse potrebe veliko trenutnih ponudnikov na tržišču ne zmore odgovoriti. Na kupce zato vedno apeliramo – energetske rešitve so v resnici dolgoročna zgodba, ki se bo nadgrajevala, zato še zdaleč ni vseeno, kdo bo vaš izvajalec ali bolje rečeno partner na tej poti. Po treh desetletjih na trgu nam je povsem jasno, da v fazi energetske prenove kupec potrebuje predvsem strokovnega partnerja, saj je na drugi strani več kot 65 odstotkov vseh težav po implementaciji povezanih s slabo tehnično zasnovo projekta in nato nekvalitetno izvedbo," je jasen direktor Termo Shop.

V ta namen v podjetju poleg pametne tehnologije zasledujejo tudi iQ standard na celotnem procesu nakupa in uporabe toplotne črpalke. Vključuje začetno svetovanje s pripravo tehnično-ekonomske analize, nato strokoven energetski pregled objekta ter dokončno korigiranje zasnovane rešitve, ki povsem ustreza specifikam objekta. Če je želja, zagotovijo tudi financiranje, trenutno je v sodelovanju z banko Sparkasse za prvih sto kupcev na voljo ugoden Zeleni FIT kredit Sparkasse z zelo ugodno obrestno mero in brez dodatnih stroškov kredita. Sledita strokovna montaža in primopredajni zagon. V fazi uporabe, ki nato traja več deset let, ima kupec 24 ur na dan vse dni v tednu na voljo odziv servisa ter omogočen lasten celostni vpogled v delovanje, alarmiranje, predikcijo in letno poročilo o delovanju.

Več o pametni toplotni črpalki na: https://www.termoshop.si/produkti/toplotna-crpalka-zrak-voda-termoplus-iq/

Naročnik oglasnega sporočila je TERMO SHOP D.O.O.