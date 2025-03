Boste med tistimi, ki bodo plačevali največ za elektriko?

Energetika v Sloveniji in širše v Evropi doživlja turbulentne čase. Cena elektrike raste, pravila igre se spreminjajo, gospodinjstva pa iščejo načine, kako obvladati stroške in postati bolj energetsko neodvisna. O izzivih, ki jih prinaša obračun omrežnine, vlogi toplotnih črpalk, sončnih elektrarn in hranilnikih ter o tem, zakaj bo spremljanje in razumevanje porabe električne energije v prihodnje ključno, smo se pogovarjali z Danijelom Vukom, direktorjem podjetja Termo Shop , ki že 33 let postavlja standarde na področju toplotnih črpalk in celovitih energetskih rešitev. Cene električne energije bodo rasle, to ni več vprašanje, opozarja strokovnjak za energijo. Vprašanje pa je, kdo bo plačeval več.

Danes se zdi, da smo vsi – ne glede na prejšnje naložbe – spet na začetku. Ali sploh vemo, kje začeti? Katere pasti bi morali vsi poznati, preden sprejmemo novo energetsko odločitev? "Tiste, ki še niso nič naredili, je predvsem strah," meni strokovnjak.

Danijel Vuk, strokovnjak s področja energetike, bo v Siolovem Spotkastu odgovoril na najbolj pereča vprašanja in pojasnil, kako se pripraviti na prihajajoče izzive ter kje so priložnosti za investicije, ki lahko dolgoročno znižajo stroške za elektriko. Ne zamudite te pomembne razprave v ponedeljek.

Od netmeteringa do novih omrežnin – vse se je obrnilo na glavo

Kot pojasnjuje Vuk, je sistem z netmeteringom gospodinjstvom omogočal, da so svojo sončno elektrarno obravnavali kot letno baterijo. "Tukaj so bili izredno lepi donosi in veliki prihranki. Ti posamezniki so bili navajeni ugodnih fiksnih pavšalnih omrežnin. Potem pa je prišel nov omrežninski akt, ki je vse obrnil na glavo. Določa, da tisti, ki bolj obremenjujejo omrežje, tudi plačajo več."

Da pa je vse skupaj še bolj zapleteno, je država naredila pet tarif in dve sezoni. "Nobenemu nič več ni bilo jasno, kako sploh lahko predvidijo svoj strošek elektrike. Še več, država je to vzpostavila, ne da bi realno v praski dala možnost vplivanja na to bodisi podjetjem bodisi gospodinjstvom."

"Bilo je ogromno slabe volje. Potem je država skušala zadevo omiliti in je najprej zamejila ceno, da bi položnice bile približno enake. Potem so za lastnike sončnih elektrarn po netmeteringu ukinili še prvo najdražjo tarifo. Torej nenehno neke spremembe, ampak zelo parcialno."

"Za energetsko sliko doma mora vsak poskrbeti sam," je jasen sogovornik.

Več kot 75 odstotkov stroškov v gospodinjstvih ustvarijo trije porabniki

"Sistem je zelo zapleten, lahko pa z navadami uporabe največjih porabnikov najbolj vplivamo na račune," ocenjuje Vuk. Mednje štejejo električni avto, klimatske naprave, bojlerji, stare tehnologije … Pri uporabi teh lahko marsikaj naredimo, da optimiziramo svoje račune za elektriko.

Kot naprej pojasni, so šli v podjetju Termo Shop pri tem še korak dlje in so razmišljali takole: "Poglejmo povprečno gospodinjstvo, kje ima največ porabe?" V vsakem povprečnem gospodinjstvu so le trije taki porabniki, ki skupaj prinašajo od 75 do 80 odstotkov vseh stroškov za energijo. Kateri so in kakšno rešitev ponuja za optimizacijo stroškov, bo pojasnil v ponedeljek v prihajajočem Spotkastu.

Gospodinjstva danes ne smejo več razmišljati samo o letni porabi, temveč morajo svojo energetsko sliko vzeti pod drobnogled – kako poteka poraba čez dan, kdaj nastajajo največje obremenitve omrežja in kaj lahko ukrenejo?

"Ko enkrat veš, kje je problem, ga lahko začneš reševati. Bodisi s spremembo navad bodisi s tehnološkimi rešitvami."

Danijel Vuk prihaja iz podjetja Termo Shop, ki se na trgu že več kot 30 let ukvarja s proizvodnjo, prodajo, montažo in servisiranjem toplotnih črpalk ter tudi drugih energetskih rešitev.

Vsak mora prevzeti nadzor nad svojo energetsko sliko

Stroški energije so vse bolj pereča tema slovenskih gospodinjstev. Ob stalnih spremembah pravil, rasti cen električne energije in novem obračunu omrežnine se ljudje sprašujejo, kako naprej. Je dovolj, da varčujemo pri porabi, ali potrebujemo povsem novo strategijo in tehnologijo, ki zna razmišljati namesto nas? Kako ugotoviti, kateri porabniki nam dvigujejo račune za elektriko? Ali so subvencije res še vedno priložnost, ki jo velja izkoristiti?

Vsak želi svoje prihranke investirati v nekaj, kar mu bo prinašalo dolgoročne učinke po znanih pravilih igre. Slednja pa so se že prevečkrat spremenila.

"Nezaupanja je absolutno preveč. Če pogledamo, kaj se je zgodilo zdaj, ko prihajamo v pomlad in v najnižjo sezono – cene energije so zrasle za več kot 40 odstotkov."

Foto: Jan Lukanović

Če vas zanima, kako preživeti v novi energetski realnosti, zakaj pri sončnih elektrarnah več ni vedno bolje in kako toplotne črpalke spreminjajo pravila igre – potem v ponedeljek prisluhnite celotnemu pogovoru.