"Če že govorimo o solidarnosti, je prav, da smo tudi v resnici solidarni" #video

Danes je svetovni dan prostovoljstva. Ko zataji država, se tistih, ki najbolj potrebujejo pomoč, spomnijo ljudje, ki nesebični skrbi za druge redno posvečajo skoraj ves svoj prosti čas. V Sloveniji je bilo lani skoraj 250 tisoč prostovoljcev, ki delujejo v 1.660 različnih organizacijah, skupaj pa so opravili skoraj 10 milijonov ur prostovoljnega dela. Danes so najbolj požrtvovalnim med njimi podelili posebne nagrade.

Dušanka Prelc Premate s svojim psom Torom pri društvu Tačke pomagačke pomaga že tretje leto, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu. "Tor ima še posebej rad otroke in v izziv mi je bilo, da pes nekaj dela in da mu ni dolgčas," je dejala Prelc-Prematejeva.

Otroci se učijo, ob tem pa razvijajo še odnos do živali

Po dveh letih sta pristopila k testiranju in ga opravila uspešno. Šolanje običajno traja kakšno leto, vendar pa sta ga prostovoljka in njen štirinožni kosmatinec opravila v pol leta. "Od takrat sva samostojni terapevtski par," je dejala Prelc-Prematejeva, ki se je za prostovoljno delo odločila, ker jo to osrečuje.

Šolanje za terapevtskega psa običajno traja kakšno leto, vendar pa sta ga Dušanka Prelc Premate in njen pes Tor opravila v pol leta. Foto: Planet TV

S Torom po njenih besedah delata predvsem s predšolskimi otroki: "Ura v vrtcu je videti približno tako, da otroke glede na njihovo starost seznanimo s tem, kako se skrbi za psa, kaj se sme in kaj ne. Če pa so otroci malo večji, psa uporabimo za opismenjevanje oziroma štetje. Tako se otroci nezavedno učijo nekaterih stvari, ob tem pa razvijajo še odnos do živali."

Kri daroval že 128-krat

Prostovoljec Darko Hribar pri Rdečem križu deluje vse od leta 1996. V Sloveniji po njegovih besedah povprečno vsakih pet minut nekdo potrebuje kri. Sam je kri prvič daroval pri 19 letih. "To je bilo v četrtem letniku, zato da ni bilo treba iti v šolo. Morda ni bil ravno plemenit namen, ampak potem sem postal krvodajalec," je pojasnil Hribar.

Prostovoljec Darko Hribar pri Rdečem križu deluje vse od leta 1996. Promotor krvodajalstva in trener ekipe prve pomoči je kri do zdaj daroval že 128-krat. Foto: Planet TV

Promotor krvodajalstva in trener ekipe prve pomoči je kri do zdaj daroval že 128-krat. "Vsak teden opravim od dve do tri stvari, ki so povezane s prostovoljstvom, včasih tudi štiri ali pet. Prostovoljstvu namenjam velik del svojega prostega časa," je povedal Hribar. Ob tem je dodal, da je prostovoljcev še vedno premalo. Pri Rdečem križu si po njegovih besedah želijo pritegniti predvsem mlade. Lani so h krvodajalstvu pritegnili več kot 700 novih mladih.

"Če že govorimo o solidarnosti, je prav, da smo tudi v resnici solidarni"

Da je prostovoljno delo nekaj plemenitega, dokazujeta oba prostovoljca. "S tem ohranimo odnos do sočloveka in toplino, da nekomu polepšamo dan, pa zato ne dobimo plačila," je poudarila Prelc-Prematejeva. "Če že govorimo o solidarnosti, je prav, da smo tudi v resnici solidarni in da naredimo nekaj za druge," je dodal Hribar. In takšnih posameznikov ni nikoli preveč, so še poročali na Planetu.