Pahor podelil državno nagrado in priznanja na področju prostovoljstva #video

Predsednik države Borut Pahor je na slovesnosti v predsedniški palači podelil državno nagrado in priznanja na področju prostovoljstva za leto 2018. Nagrado Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2018 je prejela Ivanka Šušteršič, priznanja pa Nace Breitenberger, Petra Matos, Društvo upokojencev Ajdovščina, Sandra Svetina in Janez Meglič.

"Prav je, da se družba in država enkrat na leto zahvalita tistim med nami, ki posebej vestno, ne zato, da bi bili nagrajeni ali ker bi bilo to posebej družbeno ali državno priznano, pomagajo ljudem v stiski," je udeležence na slovesni podelitvi v Ljubljani danes nagovoril Pahor. Nagrado je navedel kot pomembno za družbo in za državo: "Ne le zato, da razumemo in vrednotimo pomen prostovoljnega dela, ampak da z vročitvijo priznanj spodbudimo vse ljudi plemenitega srca, da to srce še širše odprejo in razmislijo, kako lahko tudi oni pomagajo."

Predsednik Odbora RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva Primož Jamšek je spomnil, da v Sloveniji vsaj 300 tisoč ljudi redno opravlja prostovoljsko delo. "Prav je, da se jim zahvalimo ne tu in tam, ampak vsak dan, in da najbolj izjemne zgodbe prostovoljstva povemo na glas," je menil. "Biti državljan zame ne pomeni imeti samo pravice, ampak tudi odgovornost, da vidim, kje bi lahko bili kot družba še boljši, da vidim, kdo ostaja na robu, ter da ukrepam," je še dodal.

"Zelo težko je prestopiti prag neke dobrodelne organizacije in poiskati pomoč"

Foto: STA Državno nagrado za prostovoljstvo za leto 2018 je prejela Ivanka Šušteršič, in sicer za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja. Šušteršičeva je bila ustanovna članica slovenskega društva Unicef, pomagala je pri organiziranju prostovoljskega dela v Karitasu tako na nacionalni kot tudi regijski in lokalni ravni. Je pionirka na področju pravnega svetovanja ljudem v stiski, s svojim pravnim znanjem je v veliko pomoč dobrodelnim organizacijam ob ustanavljanju in odpiranju novih programov, so med drugim zapisali v obrazložitvi.

Šušteršičeva je v zahvalnem govoru poudarila, da so današnje nagrajence izbrali "v kopici tistih, ki delajo dobro". "A sam posameznik ne more storiti nič, če za seboj ne bi imeli dobrih sodelavcev, dobrih ljudi, dobrih organizacij, ne bi zmogli," je poudarila.

Prav tako je nagrajenka poudarila, da bi se morali zahvaliti tudi vsem tistim, ki prostovoljcem zaupajo svoje stiske. "Zelo težko je prestopiti prag neke dobrodelne organizacije in poiskati pomoč," je spomnila.

Janez Meglič je medtem priznanje dobil za svoja prizadevanja na področju socialne dejavnosti. Od leta 2003 je aktivni član in predsednik Medobčinskega društva invalidov Žalec in skrbi za izvajanje številnih aktivnosti za invalide, vključno s pripravo dobrodelnih koncertov Človek-človeku.

Sandra Svetina je bila nagrajena za prostovoljsko delo na področju vzgoje in izobraževanja ter na področju zdravja. Med drugim je pripravila priročnik z naslovom Prva pomoč za najmlajše, ki ga uporablja več kot 160 šol in vrtcev po Sloveniji. S priročnikom in drugimi izobraževalnimi aktivnostmi je Svetina bistveno prispevala k razvoju poučevanja prve pomoči, s tem pa dolgoročno na širjenje solidarnosti ter boljši in varnejši družbi, je ocenil odbor.

Društvo upokojencev Ajdovščina opravilo več kot 21 tisoč prostovoljskih ur

Društvo upokojencev Ajdovščina se je izkazalo na področju socialne dejavnosti, med drugim s programom Starejši za starejše. Skupina 40 prostovoljcev sistematično obiskuje na domu starejše občane z namenom ugotavljanja njihovih potreb in morebitno pomoč. Obiskali so že 2.308 oseb in jim tako ponudili najrazličnejšo asistenco, kot so druženje, sprehodi, prevozi z zdravniku, dostava na dom, pomoč pri osnovnih osebnih in hišniških opravilih. Od vsega začetka do danes so opravili več kot 21 tisoč prostovoljskih ur in skoraj 11 tisoč obiskov starejših na domu.

Petra Matos je bila nagrajena za svoj prispevek na področju varstva okolja in ohranjanja narave ter socialne dejavnosti. Slovenski javnosti je znana predvsem kot vodja projekta Očistimo Slovenijo v letih 2010 in 2012. V zadnjih letih pa deluje v Parku Istra, kjer je koordinirala že več kot 800 prostovoljcev iz 51 držav, ki so v slovenski Istri v skoraj 1.500 prostovoljskih akcijah podarili več kot 55 tisoč ur.

Nace Breitenberger svoje prostovoljsko delo opravlja na področju vzgoje in izobraževanja ter socialne dejavnosti. Njegovo delovanje je zaznamovalo predvsem sodelovanje v Zvezi prijateljev mladine. Med drugim je na njegovo pobudo leta 1987 znova zaživel počitniški dom Rudar v Ankaranu. Kolonije so po njegovi zaslugi organizirane tako, da je poskrbljeno za varnost in bogato kulturno ter rekreativno dejavnost vse večjega števila otrok. Bil je pobudnik enotne organizacije in financiranja poletne šole v naravi za vse otroke v občini, sodeluje pa tudi pri organizaciji bralne značke in revije pevskih zborov, so zapisali v obrazložitvi.