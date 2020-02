Brnik se še vedno ni opomogel od propada Adrie

Decembra so na brniškem letališču, ki ga upravlja nemški Fraport, zabeležili 85.500 potnikov. Padec prometa so imeli tudi pri blagovnem prometu, in sicer so pretovorili za 11 tisoč ton tovora, kar je skoraj osem odstotkov manj kot leto prej.

V družbi Fraport Slovenija so januarja za STA navedli, da so z nadomestilom izpadlega prometa v zadnjih treh mesecih leta 2019 zadovoljni, saj so sprva pričakovali nekoliko večji izpad števila potnikov. "Glede na trenutne napovedi prometa ocenjujemo, da se bo ta razvijal skladno s pričakovanji. Letos pričakujemo vsaj 1,5 milijona potnikov," so dodali.

Pristanišča beležijo rast

Medtem ko na letališču beležijo padec potnikov, pa se ta krepi v pristaniščih. V teh so lani našteli več kot 143.500 potnikov, kar je osem odstotkov več kot leta 2018, poroča STA.

Blagovni promet v Luki Koper je bil v zadnjem mesecu lanskega leta manjši kot leto prej. Kot so sporočili iz statističnega urada, je bilo pretovorjenega nekaj več kot milijon ton blaga, kar je za 31 odstotkov manj kot decembra 2018.

Več registriranih vozil

Od cestnih motornih vozil, ki so bila v Sloveniji registrirana decembra lani, jih je bilo prvič v Sloveniji registriranih okoli 8800, kar je za 13 odstotkov več kot decembra 2018. Med temi je bilo nekaj več kot sedem tisoč osebnih avtomobilov, kar je skoraj 19 odstotkov več kot v enakem predlanskem obdobju.