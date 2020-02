Sprememba na brniškem letališču, ki ni povezana z Adrio

Brniško letališče, z njim pa nemški Fraport, ki ga upravlja, imata za seboj eno od bolj razburljivih let. Za to je poskrbel propad Adrie, glavne in hišne stranke letališča. Propad slovenskega letalskega prevoznika se je seveda poznal tudi pri številkah, saj je število potnikov v lanskem letu upadlo na 1,72 milijona. To pomeni petodstotni upad v primerjavi z letom 2018.

Decembra, ko je Adria prizemljila vsa svoja letala, je bil upad potnikov več kot 21-odstoten.

Po več letih odpovedali pogodbo

Foto: Klemen Korenjak Maja se na brniškem letališču obeta nova sprememba. Po večletnem sodelovanju se bo na letališču zamenjal gostinski ponudnik, saj se je Fraport odločil, da ne podaljša sodelovanja z družbo Langardere travel. Družba, ki je sicer v likvidaciji, je na letališču skrbela za restavracijo, bar v aleji letališča in VIP-salon. Po naših informacijah naj bi brez dela ostalo okrog 60 zaposlenih.

In kakšni so razlogi za konec večletnega sodelovanja? "Smo v procesu reorganizacije gostinstva na letališču," je bil skop odgovor Fraporta. Ob tem dodajajo, da letališče ne bo ostalo brez restavracije, saj je bil Langardere eden od treh gostinskih ponudnikov.

V Langardere travel, krovno podjetje ima sicer sedež na Dunaju, na naša vprašanja do objave članka niso odgovorili.

Nov terminal prihodnje leto

Na Brniku sicer načrtujejo prenovo. Začeli so že gradnjo novega potniškega terminala, ki bo predvidoma končan poleti prihodnje leto, prenovili oziroma povečali pa bodo tudi glavno letališko ploščad, ki jim bo omogočala pristajanje večjih letal.

Po končani zgodbi z Adrio je prihod na brniško letališče ali povečanje že obstoječih poletov napovedalo več letalskih družb. Po novem bodo z Brnika leteli ali pa že letijo Brussels Airlines, ukrajinski Windrose in tudi španska Iberia.