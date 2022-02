Brezplačen posvet z lekarniškim farmacevtom na daljavo

Oglasno sporočilo

Namen telefarmacije je strankam zagotoviti strokoven in pravočasen nasvet tudi takrat, ko zaradi različnih razlogov lekarne ne morejo obiskati osebno. Posebej primerna je za starejše, ki težje obiščejo lekarno, starše, ko jim zboli otrok, ali pa v primeru poškodbe, ki posamezniku onemogoča običajno gibanje. Telefarmacija je nepogrešljiva tudi v izrednih razmerah, kot je trenutna visoka stopnja okužb s koronavirusom, saj se lahko pacienti s takšnim načinom komunikacije izognejo določenemu delu tveganja za okužbo.

Enostavna prijava na posvet v štirih korakih

Prijava na posvet je hitra in enostavna, stranka pa do strokovnega nasveta pride v štirih korakih.

1. korak: Obiščite spletno stran Lekarne Ljubljana in se s pomočjo klepetalnega robota Žive naročite na posvet.

2. korak: Po registraciji izberite želeno lekarniško storitev in termin, ki vam najbolj ustreza.

3. korak: En dan pred dogovorjenim terminom boste prejeli opomnik in povezavo do videoklica, ki bo potekal prek aplikacije Microsoft Teams.

4. korak: Sledi videopogovor z magistrom farmacije, ki vam bo podal vse želene informacije in vam svetoval o želeni tematiki.

Vrste svetovanj

Magister farmacije vam lahko svetuje ob različnih zdravstvenih težavah ali slabem počutju, vam poda želene informacije o vaši terapiji, zdravilih na recept in brez recepta, prehranskih dopolnilih in medicinskih pripomočkih, ali vam svetuje glede zdravega življenjskega sloga.

Na voljo so lekarniške storitve: svetovanje o pravilni in varni uporabi zdravil, samozdravljenju, zdravem življenjskem slogu in težavah, povezanih z boleznimi sodobnega časa.

Hitro, brezplačno in zasebno

Telefarmacevtski posveti so zasebni in zaupni, hkrati pa tudi povsem brezplačni. Vabimo vas, da preizkusite to inovativno storitev in si olajšate dostop do farmacevtskega nasveta.

