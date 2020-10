Brat pokojnega kirurga Kordišu: Pravno boš odgovorjal za izrečene besede

Odprto pismo odvetnika Domna Gorenška poslancu Levice Mihi Kordišu objavljamo v obliki, kot smo ga prejeli, in brez lektorskih posegov. Pismo je dostopno tudi na tej povezavi. Domen Gorenšek je brat pokojnega priznanega slovenskega kirurga in direktorja medicinskega centra MD Medicina Matevža Gorenška, ki je zaradi srčne kapi umrl avgusta letos.

Odprto pismo nekemu poslancu

Moj brat Matevž Gorenšek se je dne 6. 8. 2020 v jutranjih urah nenadno zgrudil pred vrati svoje sobe v zasebnem medicinskem centru MD Medicina d. o. o. Medtem so nadstropje nižje pričeli prihajati pacienti, naročeni na specialistični pregled. Ker mojega brata ni bilo, so ga zaposleni pričeli iskati. Našli so ga ležati nepremičnega na hodniku. Prepozno. Star 48 let je umrl za posledicami miokardnega infarkta in za seboj pustil žalujoče mamo, očeta, mladoletni hčerki dvojčici, ženo, brata in mnoge druge.

Dne 13. 10. 2020 sem od poslanca Državnega zbora Republike Slovenije izvedel, da je bil moj brat mazač in ne filantrop, altruist in izjemen kirurg ter človek, kar sem sam, njegovi bližnji, njegovi pacienti, prijatelji, znanci in ne malo tistih, ki so ga morda le bežno poznali, po mnenju poslanca, očitno ves čas zmotno menili.

Bil je namreč zdravnik zasebnik. Zgolj navedeno dejstvo pa je za poslanca z rdečo zvezdo na maski, podobo Tita na majici in verjetno brez enega samega delovnega dne pred vstopom v parlament, dovolj velik greh, da brez zadržka navrže to označbo, pri čemer se kot, po mojem mnenju "uporabni idiot", v upravljanju tistih, ki so ga politično ustvarili, morda niti ne zaveda, da je s tem mojega pokojnega brata prikazal celo kot kriminalca.

Mazaštvo je namreč skladno z določbo 180. člena KZ-1 kaznivo dejanje, opis kaznivega dejanja mazaštva, pa se v prvem odstavku navedenega člena glasi: "Kdor se ukvarja z zdravljenjem ali opravljanjem zdravilske dejavnosti, čeprav nima predpisane kvalifikacije, in pri tem odvrne bolnika od pravočasnega iskanja zdravniške pomoči, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let." V primeru, če kot posledica takšnega zdravljenja nastopi smrt, je razpon zaporne kazni določen od enega do desetih let.

Moj brat je še kako imel vse potrebne kvalifikacije za opravljanje zdravniške funkcije, katero je opravljal z vso skrbnostjo, predanostjo ter požrtvovalno, vse do svojega zadnjega dne, ko je, pregorel od običajno šestnajst do osemnajst urnega delovnega dne, ki je poleg izvajanja kompliciranih operativnih posegov, obiskovanja pacientov tudi v nočnih urah, obsegal še neprestan boj z državnimi "mlini na veter", mrtev obležal na hodniku, kot pozabljen od vseh. Ves čas si je prizadeval, da bi do operativnih posegov, takrat ko le te potrebujejo, lahko prišli tudi pacienti, ki si jih sicer niso sposobni še dodatno plačati.

Žal pa ugotavljam, da v tej državi morda nikoli ni bilo na prvem mestu zdravje ljudi, pač pa dobički izbrancev, ki na podlagi takšnega neurejenega sistema in s pomočjo nastavljenih "uporabnih idiotov" ter njihovega političnega zavajanja ljudi z "javnim zdravstvom" ter neprestano delitvijo na "javno" in "zasebno", ta nevzdržen sistem, ki se že tako sesuva sam vase, umetno vzdržujejo. Proti takšnemu sistemu se je moj brat boril.

Da. In bil je zasebnik.

Običajno, tako sem vzgojen, ljudi, ki jih ne poznam naslavljam z "vi". To žal v tem primeru ne bo mogoče, čeprav se še kako trudim, da bi dotičnega poslanca vendarle v tem zapisu vikal. Pa žal ne gre. Celo zapisati ime in priimek te osebe je pretežko. Spoštovanje si je namreč treba prislužiti.

Zato Ti s tem zapisom javno obljubljam, da bom storil vse kar je v moji moči, da boš odgovarjal za izrečene besede. Pravno seveda. V konkretnem postopku najverjetneje ne bo prišlo v poštev sklicevanje na poslansko imuniteto. Ves izkupiček, ki ga boš, seveda v primeru pravnomočno končanega postopka v korist mojih strank moral za izrečene besede plačati, pa bo namenjen za izvedbo nujnih operativnih posegov ljudi, ki si zaradi sistema, katerega vzdržujejo privilegirani posamezniki, ki so te politično ustvarili, le teh v razumnem roku ne morejo privoščiti, pa čeprav vsak mesec vplačujejo prispevke v zdravstveno blagajno in so torej že tako samoplačniki.

Tako boš končno imel konkretno možnost pomagati konkretnim osebam, ki pomoč potrebujejo. Upam, da premoreš toliko človečnosti, da boš na koncu, pa četudi po več letih sodnih postopkov, na to ponosen. Morda bo sicer po pravnomočnosti potrebna še izvršba, saj je ljudem ideologije, katero zagovarjaš, vedno lažje razpolagati s tujim denarjem kot z lastnim. In še, DA, prav imaš. Operativne posege, ki bodo plačani iz sklada, ki se bo morda imenoval po tebi, bodo izvedli zdravniki zasebniki.

Odvetnik Domen Gorenšek

Spomnimo, da sta se poslanec Kordiš in stranka Levica zaradi prej omenjene izjave poslanca že javno opravičila vsem prizadetim. Ob tem so v stranki Levica poudarili, da gre pri zgodbi o domnevnem napadu Kordiša na zdravnike zasebnike za neresnice in manipulacije.

