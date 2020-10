Zdravniška zbornica: Če se Kordiš ne more opravičiti, naj se opraviči Levica

Tudi v Zdravniški zbornici Slovenije menijo, da je bil včerajšnji nastop poslanca Levice Mihe Kordiša na seji parlamentarnega odbora za zdravstvo skrajno neprimeren in žaljiv. Kordiš je v državnem zboru del zdravnikov označil za mazače, zaradi česar mu je predsednica odbora iz vrst SDS Anja Bah Žibert na koncu odvzela besedo. V zdravniški zbornici dejanje Kordiša obsojajo in pričakujejo njegovo opravičilo zdravnicam in zdravnikom. Predsednica zbornice Zdenka Čebašek-Travnik je sicer zaradi okužbe z novim koronavirusom v karanteni.

Potem ko so se na besede poslanca Levice Mihe Kordiša o mazačih odzvali v gibanju zdravstvo.si, so se oglasili še v Zdravniški zbornici Slovenije. Kot so poudarili, je bil nastop Kordiša na včerajšnji seji parlamentarnega odbora za zdravstvo skrajno neprimeren in žaljiv. "Poslanec je del zdravnikov zasebnikov označil za mazače in s tem javno omalovaževal njihovo delo. Zbornica takšno komunikacijo, ki neutemeljeno žali celotno poklicno skupino, obsoja in pričakuje opravičilo poslanca zdravnikom in zdravnicam," so poudarili.

Zbornica: Če se Kordiš ne bo opravičil, naj se opraviči stranka Levica

V primeru, da poslanec takšnega opravičila ni sposoben podati, bi bilo po njihovih besedah prav, da bi se opravičila politična stranka, v okviru katere deluje, torej stranka Levica. "Poslansko skupino Levica pozivamo k resnemu premisleku, ali poslanec, ki ima tako izkrivljen pogled na zdravnike, še lahko konstruktivno deluje v parlamentarnem odboru za zdravstvu," so poudarili v zdravniški zbornici.

Foto: Bojan Puhek

Ob tem so sporočili, da so vsem poslancem pripravljeni podrobno pojasniti način izobraževanja za zdravniški in zobozdravniški poklic, pa tudi celotno zakonodajo, ki regulira njihovo delo. "Če je kdo med zdravniki prepoznal mazaštvo, pa bi to lahko in moral prijaviti pristojnim organom," so dodali v zdravniški zbornici, ki jo vodi predsednica Zdenka Čebašek-Travnik. Slednja je zaradi potrjene okužbe z novim koronavirusom trenutno v samoizolaciji in dela od doma.