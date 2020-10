Zdravniki mazači? Levica in Kordiš se posipata s pepelom. #video

V stranki Levica so se odzvali na kritike zdravniških združenj na račun izjave njihovega poslanca Mihe Kordiša, ki je na seji parlamentarnega odbora za zdravstvo del zdravnikov označil za mazače. Spomnimo, v Zdravniški zbornici Slovenije so v torek Kordiša oziroma stranko pozvali, naj se za takšno neprimerno komunikacijo opraviči. V Levici pravijo, da gre pri celotni zgodbi za manipulacijo s strani največje vladne stranke SDS, a se ob tem vsem prizadetim opravičujejo. Na svojem profilu na Facebooku se je v torek na podoben način opravičil tudi Kordiš.

Potem ko je več zdravniških združenj na čelu z Zdravniško zbornico Slovenije obsodilo izjavo poslanca Levice Mihe Kordiša, ki je na ponedeljkovi seji parlamentarnega odbora za zdravstvo del zdravnikov označil za mazače, so se oglasili v stranki Levica. Kot pravijo, so se v zadnjih dneh glede Kordiševe izjave, da se "črtajo varovalke, ki zagotavljajo kakovost in varujejo pacienta tudi v primeru zasebnih izvajalcev, samo zato, da bo lahko vsak s. p. in čisto vsak mazač dobil svojo tranšo javnih sredstev", namnožile manipulacije in neresnice.

Kordiš na seji odbora za zdravstvo del zdravnikov označil za mazače. Video: Planet.

"Trditev je točna. Ne le, da vlada Janeza Janše javnemu zdravstvu v proračunu ne namenja dovolj sredstev in sočasno zasebnikom daruje slabih 50 milijonov, v interventni zakonodaji zamika uveljavitev tudi iz leta 2017, ki od odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti zahtevajo licenco, pet let delovnih izkušenj in odsotnost nekaterih kršitev. Gre za standarde dela same zdravniške stroke, navsezadnje licence podeljuje Zdravniška zbornica," Kordiševo izjavo pojasnjujejo v Levici.

Levica in Kordiš se opravičujeta vsem prizadetim

Manipulacijo je po njihovih navedbah na seji odbora za zdravstvo sprožila stranka SDS, "že drugi dan zapored pa jo nekritično povzemajo tudi nekatere interesne organizacije v zdravstvu – Fides, Združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov ter Zdravniška zbornica". Ker je bilo pojasnilo podano tako na sami seji kot po njej, v Levici menijo, da ne gre za pomoto, ampak za neresnico.

"Verjamemo, da je ta neresnica koga iskreno prizadela, saj so jo avtorji natančno v ta namen tudi skovali in razširili. Vsem tako prizadetim se opravičujemo, kot se je v svoji objavi že včeraj javno opravičil tudi poslanec Miha Kordiš," so poudarili v Levici. Kordiš pa je v daljšem zapisu na svojem profilu na Facebooku v torek med drugim zapisal: "Prosim lepo, kje sem kakega zdravnika označil za mazača? Verjamem, da je ta grda laž koga prizadela. Vsem tako prizadetim se opravičujem."