Umrl je priznani slovenski kirurg in direktor medicinskega centra MD Medicina Matevž Gorenšek. Njegovo truplo naj bi našli na kliniki medicinskega centra, so danes poročale Slovenske novice. Časnik Delo pa poroča, da naj bi bila razlog smrti komaj 48-letnega kirurga kap.

Matevž Gorenšek je bil specialist ortopedske kirurgije, subspecializiran za zdravljenje bolezni hrbtenice in stopal.

Svojo poklicno pot je posvetil predvsem operativnemu zdravljenju degenerativnih obolenj hrbtenice. Leta 2004 je diplomiral na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Specializacijo s področja ortopedske kirurgije je opravil s pohvalo leta 2010 in se kot hrbtenični kirurg zaposlil na Ortopedski kliniki UKC Ljubljana, je zapisano na spletni strani centra MD Medicina.

Hkrati s strokovnim delom je tudi njegovo znanstveno-raziskovalno delo temeljilo na odkrivanju in zdravljenju degenerativnih bolezni hrbtenice. Leta 2008 je s področja eksperimentalnih metod preprečevanja degeneracije medvretenčne ploščice tudi doktoriral.

Napisal je številne članke v uglednih strokovnih publikacijah in predaval na posvetih s področja hrbtenične kirurgije v Sloveniji in tujini. Bil je član Vertebrološkega združenja Slovenije in ameriške akademije hrbteničnih kirurgov (American academy of spine surgery). Od leta 2017 je bil tudi predsednik odbora za zasebno dejavnost in član izvršilnega odbora Zdravniške zbornice Slovenije.

Sodelovanje pri skrajševanju čakalnih vrst

Foto: STA Medicinski center MD Medicina, ki ga je vodil Gorenšek, je izvajal tudi ortopedske operacije, ki jih je v t. i. dodatnem programu, s katerim so želeli skrajšati čakalne vrste, opredelila država. MD Medicina se je za enkratni dodatni program potegovala od leta 2016, leta pozneje pa je ministrstvo za zdravje podjetju želelo dodeliti 450 operacij, a programa na koncu ob nasprotovanju javnih zavodov in dela politike niso dobili. Proti naj bi bili takrat koalicijski SD in DeSUS.

Gorenšek je takšno ravnanje leta 2018 javno kritiziral, ko je takratnemu ministru za kmetijstvo Dejanu Židanu poslal nekaj SMS-sporočil in potem tudi javno predsedniku SD povedal, da ravnajo v vladi narobe, ko zavračajo, da bi podjetje MD Medicina izvajalo operacije, ki jih namesto tega vsako leto dodelijo javnim bolnišnicam, te pa programov potem nobeno leto ne izvedejo. Takšno ravnanje škoduje tistim, ki bi potrebovali zdravljenje, a ga ne dobijo, je opozoril Gorenšek.

Židan pa je odgovoril, da ne problematizira konkretno dodelitve enkratnega dodatnega programa MD Medicini, ampak to, da je ministrstvo zasebnemu zavodu dodelilo program, čeprav javni zavodi trdijo, da bi ga lahko opravili.