Bodo poslanci le začeli urejati divji zahod na področju študentskih organizacij?

S spremembo dveh členov bi poslanci določili, da je ŠOS pravna oseba javnega prava, za nadzor nad zakonitostjo in porabo njenih finančnih sredstev pa bi po predlogu skrbelo računsko sodišče. Predlog predvideva nadzor Računskega sodišča vsaki dve leti.

Kot uvodoma napisano, se predlogu opozicijske stranke obeta podpora, katero pa vlada pogojuje s tem, da se celostno uredi organizacijska oblika ŠOS.

Financirani s študentskim delom

Predlog prihaja po novem valu medijskih objav o netransparentni porabi denarja v študentskih organizacijah. V različnih medijih, kot so 24 ur na POP TV, na portalu podcrto.si, na RTV Slovenija, so v preteklosti pisali o netransparentni porabi denarja, nenavadnih zaposlitvah, visokih plačah in odpravninah študentskih funkcionarjev, spornem ustanavljanju podjetij in odtekanju denarja.

V SDS so potrebo po opredelitvi organizacije kot javne osebe obrazložili z navedbo, da se ŠOS, ki jo trenutno vodi Klemen Peran, večinoma financira iz javnega, študentskega denarja:

"ŠOS se v veliki večini financira iz posebnega odstotka od študentskega dela kot koncesijske dajatve, ki je opredeljena z zakonom. Delo študentov in dijakov tako predstavlja glavni vir financiranja ŠOS, saj na letni ravni prihodki od dela plačila študentom in dijakom (ti. koncesijska dajatev za ŠOS) znaša okoli 12 milijonov evrov," navaja predlog poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem.

Posledično je po mnenju predlagateljev "povsem nerazumljivo, da je regulacija teh sredstev in delovanje samega ŠOS zakonsko pomanjkljivo urejeno" in "se poraba sredstev ureja na avtonomen način brez kakršnekoli zakonske regulacije". Torej, da ŠOS nima nadzora, ki bi preverjal porabo denarja.

Kaj pravijo v ŠOS

V ŠOS trdijo, da je nadzor že vzpostavljen. Kot pravijo, so lani nadzor s strani Računskega sodišča zapisali v svoj najvišji akt, Študentsko ustavo, dodatno so omejili še trajanje mandatov, prepovedali delo pravnomočno obsojenih oseb, se zavezali načelom javnega naročanja, sprejeli etični kodeks.

Predlog zakona so komentirali takole:

V ŠOS si želimo jasnega zakonskega zapisa nadzora nad delovanjem študentskih organizacij. Čeprav že sledimo tem načelom transparentnosti, nam politično motivirani (tudi medijski) napadi vedno znova povzročajo škodo in krhajo ugled. Pomanjkljivo urejena ali nejasna zakonodaja se izrablja za neupravičene napade, posledično pa trpi tudi naša funkcija zastopanja pravic in interesov študentov nasproti istim določevalcem, ki nam očitajo pomanjkljivo transparentnost.

Šarčevi pogojno za

Celotno mnenje vlade Marjana Šarca, sprejeto na seji v začetku meseca: