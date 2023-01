Bodo police v trgovinah prazne? Hrvaška vlada omejila tudi cene olja in moke.

Hrvaška vlada se je za ponovno omejitev cen odločila zaradi neupravičenega dvigovanja cen po uvedbi evra 1. januarja. Inšpektorji so med inšpekcijskim nadzorom, ki so ga opravili v minulih dneh, ugotovili neupravičeno dvigovanje cen v 30 odstotkih primerov, je danes sporočila pomočnica glavnega državnega inšpektorja Vedrana Filipović Grčić.

Hrvaška vlada se je za ponovno omejitev cen odločila zaradi neupravičenega dvigovanja cen po uvedbi evra 1. januarja. Inšpektorji so med inšpekcijskim nadzorom, ki so ga opravili v minulih dneh, ugotovili neupravičeno dvigovanje cen v 30 odstotkih primerov, je danes sporočila pomočnica glavnega državnega inšpektorja Vedrana Filipović Grčić. Foto: STA

Zaradi neupravičenega dvigovanja cen po uvedbi evra 1. januarja se je hrvaška vlada odločila na novo omejiti cene devetih živilskih izdelkov. Nove cene olja, mehke in ostre moke, sladkorja, svinjskega in piščančjega mesa ter mletega mešanega mesa in mleka bodo tokrat veljale do 31. marca.