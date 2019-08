Bodo na državni proslavi žvižgali recitalu v madžarščini? #video

Mineva sto let od združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, a brez zapletov ne gre. Le dan pred osrednjo državno proslavo v Beltincih Prekmurce in matično domovino razdvaja recital, ki bo izveden v madžarskem jeziku.

Iz občinstva so zato že napovedani žvižgi, saj so pred stotimi leti prekmurski Slovenci rekli odločen ne madžarizaciji. Navsezadnje pa tega vložka v proslavi ne odobrava niti madžarska manjšina v Sloveniji, saj na ta zgodovinski dogodek, ko so bili ločeni od Madžarske, gledajo z bolečino, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Proslava bo stala 130 tisoč evrov, a prekmurske gospodinje, ki za občino Beltinci že ves teden pečejo prigrizke za pogostitev ob proslavi, ne bodo dobile niti centa.

Režiser in avtor proslave Primož Ekart v Beltincih že dva dni na vajah usmerja ustvarjalce. Večina jih izhaja iz Prekmurja ali pa so z regijo tesno povezani.

"Marsikdo bo to razumel kot provokacijo"

"Vse to, kar je Prekmurje pravzaprav v današnjem času, in vse, kar je Prekmurje naredilo tako, kot je," je razlagal Primož Ekart, režiser in avtor proslave. Tako bo interpretirana tudi pesem madžarskega avtorja Aleksandra Valyja, in to v madžarščini, čeprav so prekmurske Slovence pred sto leti budili in dvigali s slovensko besedo.

"Marsikdo bo to razumel kot provokacijo," pa je dejal Marjan Farič iz Prekmurskega društva General Maister Murska Sobota.

Horvat: Proslava bi morala biti le v slovenščini

Poslanca Jožefa Horvata, ki je bil pred 14 leti tudi predlagatelj praznika, raba madžarščine na državni proslavi preseneča.

"Mi danes ne praznujemo Prekmurja kot takega, mi danes praznujemo združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, zato mislim, da bi ta proslava morala biti izključno v slovenščini," je prepričan Jožef Horvat, poslanec NSi.

Na praznik združitve prekmurskih Slovencev predstavniki madžarske narodne skupnosti gledajo z bolečino, tudi na letošnji proslavi v Beltincih madžarskega narodnostnega poslanca ne bo. Tudi zato je izbira madžarščine za številne presenetljiva.

"Mislim, da so Madžari eden od narodov, ki so na teh prostorih živeli," je izbiro pojasnil Ekart.

Predsednik DZ: Če kdo spregovori v madžarščini, je to samo znak naše odprtosti

"Kakor si mi želimo, da se slovenščina čim bolj pogosto uporablja tudi v Porabju in tam, kjer je to mogoče, je to, če kdo spregovori tudi v madžarščini, samo znak naše odprtosti," je predsednik državnega zbora Dejan Židan odgovoril na vprašanje o madžarščini na državni proslavi.

Del prekmurske javnosti vendarle meni drugače, zato so ob madžarskem recitalu jutri napovedani žvižgi. Na to naj bi že opozorili tudi nastopajoče.