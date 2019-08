Ob stoti obletnici po Sloveniji številni novi spomeniki #video

17. avgusta bo stota obletnica združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Pomemben jubilej in velikane slovenskega in prekmurskega naroda, ki so pisali zgodovino, bodo v soboto proslavili z veliko državno proslavo pred beltinškim gradom. Prav tako bodo zgodovinski mejnik zaznamovali s številnimi spomeniki na več lokacijah tako v Pomurju kot po vsej Sloveniji.

Ljubljana bo dobila Prekmurski trg. Na glavni promenadi ob Ljubljanici bo zrasel še spomenik, posvečen stoti obletnici priključitve. Na drugem koncu Slovenije, v Beltincih, pa zanimiva skulptura s stebri že stoji.

"Stebri simbolizirajo vstajo naroda, ki se je postavil za svoj prav, ki si je zaželel, da bi bil slišan. Takrat so bili uslišani Prekmurci in so pred stotimi leti jasno povedali, da so tudi oni del Slovenije," je za Planet pojasnil Marko Virag, župan občine Beltinci.

Pred stotimi leti je bilo na trgu več kot 20 tisoč ljudi

Na trgu se je leta 1919 zbrala več kot 20-tisočglava množica narodno zavednih Prekmurcev. Na stebrih so upodobljeni trije narodni buditelji, spomenik pa bo s posebno vgrajeno opremo skrbel še za osvežitev v vročih mesecih.

"Istočasno pa simboliziramo meglice nad mursko vodo. Tam pri gospodu Kleklu je tudi njegov zelo znan rek iz pesmi Mura je zašepetala, ki govori o tem, da Mura povezuje, ne ločuje," je dodal župan Beltincev.

Kje naj stoji kip, ki bo pomnik prekmurskih korenin?

Foto: Planet TV Različna pa so mnenja o tem, ko je govora o naslednjem načrtovanem spomeniku, ki naj bi stal v krožišču kot pomnik prekmurskih korenin. To je kip Svetega Nikolaja, mlajši generaciji znanega kot Miklavža.

"Če bi kip stal na krožišču poleg stolnice, bi to bila dobrodošlica, da človek prihaja v mesto dobrote, mesto, kjer so dobri ljudje," je menil Goran Kuhar, stolni župnik Stolne župnije svetega Nikolaja v Murski Soboti.

"Kipi v sebi vedno nosijo simboliko"

Bronasto podobo Miklavža, visoko štiri metre, naj bi postavili skupaj s kipi petih narodnih buditeljev ter kipom Cirila in Metoda in pa še enim spomenikom.

"Gre za dva kraka, eden predstavlja Prekmurje, drugi Prlekijo, zato tudi grozd in pa žito. Zgoraj je znak treh krogel murskosoboške škofije, svetega Nikolaja, na sredini je praznina, ki označuje reko Muro," je kip opisal Marjan Drev, akademski kipar.

Še en spomenik načrtujejo v Murski Soboti, ustvarja ga akademski kipar Mirsad Begić.

"Kipi imajo vedno simboliko, zato je pomembno predvsem, da imajo kipi umetniško vrednost, da ni to kak 'klump', ki je po naključju samo odložen na neko mesto, saj bo tam ostal," je dejal Robert Inhof, direktor Galerije Murska Sobote in predsednik strokovne komisije. S to javno plastiko pa naj bi prekmurska prestolnica dobila spomenik, ki spada k tej častitljivi obletnici.