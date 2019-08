Pri obnovi porezali korenine. Se lahko ponovi dogodek s podrtim drevesom?

Pri prenovi prostora pred Fakulteto za šport na Kodeljevem v oči bodejo bližina robnika in porezane korenine na enem od dreves. Na občini pravijo, da so nekatere, zaradi razraščenosti, morali prizadeti. Pred nekaj manj kot dvema letoma se je zaradi poškodbe koreninskega sistema že zrušilo drevo v središču prestolnice.

V Ljubljani so v letošnjem poletju številne ulice velika gradbišča. Na njih ob prenovah in spremembah velikokrat edina skupna točka s prejšnjo ureditvijo ostanejo drevesa, ki so lahko ob tem prizadeta. Na občini se radi pohvalijo, da ima mesto kar tri četrtine zelenih površin, okrog 40 odstotkov površin pa je prekritih z gozdovi. V društvu Za mesto po dveh pa so opozorili na domnevno neskrbno ravnanje ob prenovi parkirišča pred Fakulteto za šport na Kodeljevem.

"Robnik poteka tik ob deblu starih dreves, korenine porezane," so zapisali ob fotografijah, ki so jih objavili.

Mol: Poškodba ne bo bistveno vplivala na rast

"Ko se pojavi potreba po odstranitvi drevesa z nekega območja, skladno s strokovnimi smernicami skrbno proučimo vse možnosti, ki bi prispevale k ohranitvi drevesa," pravijo na občini. Foto: Ana Kovač Na Mestni občini Ljubljana (Mol) odgovarjajo, da se pred vsakim posegom posvetujejo s strokovnjaki z različnih področij in da pri vsaki ureditvi skrbno pazijo, da čim manj posegajo v okoliško infrastrukturo.

"Delavci so se morali v tem primeru približati drevesom, ki imajo precej razraščene korenine, in nekatere od njih so žal nekoliko prizadeli. Nadzor nad poškodovanimi drevesi so opravili arboristični strokovnjaki, ki so tudi pripravili nadaljnja navodila za sanacijo in zaščito dreves. Strokovne službe so te korenine zaščitile in ocenjujejo, da poškodba ne bo bistveno vplivala na nadaljnjo rast dreves," pravijo na Molu glede obnove na Kodeljevem.

Inšpektorat ni dobil prijave, a bo preveril

Inšpektorat za okolje in prostor pritožb glede ravnanja z drevesi pred Fakulteto za šport ni prijel, se pa občasno srečujejo s težavami z občinami, ko "gre za posege na naravnih vrednotah ali zavarovanih območjih".

Predpisa, ki bi določal, da mora pri obnovi sodelovati inženir gozdarstva, pri nas ni, bo pa inšpektorat po našem poizvedovanju preveril, ali je bilo pri omenjeni prenovi vse po pravilih.

Pred Fakulteto za šport na Kodeljevem se še zadnji delček zelenice asfaltira za parking. Robnik poteka tik do debla starih dreves, korenine porezane. Kaj je res treba vse zelenice preurediti v parking, kljub temu da je MOL uredila 88PM na nekaj 100metrov Povšetovi? pic.twitter.com/XeP2UscOHz — ZaMestoPoDveh (@ZaMestoPoDveh) July 30, 2019

"V konkretnem primeru IRSOP ugotavlja, da imajo drevoredi v grajskem parku Kodeljevo status oblikovane naravne vrednote lokalnega pomena," odgovarjajo z inšpektorata.

Dodajajo, da ima Inšpektorat RS za okolje in prostor (IRSOP) podlago za ukrepanje le v primerih poseka tistih dreves v mestih, ki imajo status po Zakonu o ohranjanju narave (ZON), na primer status drevesne naravne vrednote ali zavarovanega območja.

Pred dvema letoma drevo padlo na žensko

A napake so se občini že dogajale, čeprav pravijo, da spremljajo stanje dreves po mestu in odstranjujejo le tista, ki so v fazi odmiranja, oziroma invazivne vrste dreves.

Pred nekaj manj kot dvema letoma je v središču prestolnice ob Ljubljanici sredi popoldneva drevo padlo na prostor pred gostinskim lokalom. Zrušilo se je kostanjevo drevo, ki je poškodovalo gostjo lokala.

Na Bregu ob Ljubljanici se je drevo zrušilo 21. avgusta leta 2017.

Analiza nesreče, ki je kljub drugačnim napovedim trajala mesec dni, je pokazala mehanske poškodbe korenin, deblo pa se je odlomilo pol metra pod nivojem tal. Kot je takrat za Siol.net komentiral Vasja Dornik, inženir gozdarstva in strokovni sodelavec Arboretuma Volčji Potok, so bili za nesrečo odgovorni izvajalci del.

"Seveda, odgovornost nosijo oni, dokazati, da so prav oni krivi za nesrečo, pa je nemogoče, saj gre za skupek dejavnikov, ki vplivajo na to, da se zgodi nekaj takega. Je pa to pripomoglo k nesreči," je pred dvema letoma dejal Dornik.

Skrbijo za 50 tisoč dreves

Za prenovo so se na Molu odločili zaradi poškodovanih površin, lažjega uvoza in izvoza avtobusov, premika vhodne rampe, uredili pa bodo tudi prostor za smeti.

Nadzor nad drevesi v Ljubljani izvaja podjetje Snaga, ki po podatkih občine skrbi za več kot 50 tisoč mestnih dreves, v lanskem letu pa so zasadili 582 novih.

Jeseni novo drevo pri parlamentu

Jeseni bodo pred veleblagovnico Maxi zasadili novo drevo. Foto: ZaMestoPoDveh Med novimi pridobitvami bo jeseni tudi drevo v strogem središču v neposredni bližini parlamenta, ki so ga posekali v začetku junija.

"Opravljen je bil podroben arboristični pregled drevesa, ki je pokazal razkroj lesnih tkiv oziroma močno razširjenost razkrojnih procesov. Glede na lastnost drevesne vrste, lokacijo drevesa ter stanje lesnih tkiv smo za zagotavljanje varnosti naročili odstranitev drevesa. Drevo je bilo tudi kulturno-varstveno zaščiteno," pojasnjujejo na Molu.