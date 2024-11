Do konca tedna čez dan sonce in topleje

Po daljšem času je danes povsod posijalo sonce. Do konca tedna bodo jutra hladna, temperature bodo nekje med ničlo in petimi stopinjami Celzija pod lediščem. Popoldnevi bodo toplejši in sončni. Zjutraj se bo sicer še lahko pojavljala megla. Ne bo pa tako trdovratna, da je sonce čez dan ne bi moglo razkaditi. Najtoplejše bo nedeljsko popoldne, ko bo jugozahodnik prinesel temperature tudi do deset stopinj Celzija.

Prva hladna fronta v ponedeljek

V noči na ponedeljek nas bo v višinah zajel hladnejši zrak. Prva dneva novega tedna bosta zato bolj oblačna in nekoliko hladnejša. Pade lahko tudi kakšna kaplja dežja.

V tem tednu padavin ne pričakujemo. Karta prikazuje, koliko padavin naj bi skupaj padlo do konca naslednjega tedna. Od tega bo velika večina padavin padla nekje od srede dalje. Izračun temelji na izračunu umetnointeligenčnega modela Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi. Ali meteorološki modeli nakazujejo možnost snežnih padavin, izveste v nadaljevanju. Foto: meteologix

Druga hladna fronta predvidoma v sredo

Drugo ohladitev bo prinesla obsežna zračna masa iz polarnih predelov. Že pred, med fronto in po njej bodo prisotne padavine.

Jakost in hitrost pomikanja fronte bosta odločilno vplivali na to, kako močno in kako na hitro se bo ohladilo v nižinah, ali bo snežilo in ali se bo sneg prijemal tal (ali bo nastala snežna odeja).

Nove padavine so nato mogoče tudi v dneh po ohladitvi.

Dež ali sneg?

Bo snežilo do nižin? Za zdaj so odprti še vsi scenariji. Nekateri izračuni kažejo na možnost snega. Vseeno je do srede še precej dni in se lahko napovedi spremenijo v eno ali drugo smer.

Vsekakor pa bodo padavine (v kateremkoli agregatnem stanju) koristne za naravo. Statistično gledano naj bi bil november najbolj namočen mesec v letu. A od konca oktobra do danes večinoma ni padel še niti milimeter padavin, kar je nekoliko nenavadno.

Prve "resne" padavine, ki jih bo prinesla druga hladna fronta v naslednjem tednu, bodo torej več kot dobrodošle.

Sneg je včeraj pobelil nekatere višjeležeče dele v Italiji in BiH:

V okolici smučišča Passolanciano-Maielletta v italijanski provinci Chieti je včeraj zapadlo precej snega. Foto: MeteoNews 24 / FB

Sneženje je poskrbelo tudi za "srečanje ljubiteljev letnih gum" na cesti v okolici kraja Pale v BiH. Foto: CRNA Hronika BIH / FB

Sneg pobelil višje dele Slovenije

V noči na četrtek je nekatere višje predele na severu in jugu Slovenije pobelil sneg, poroča Meteoinfo Slovenija. Za pravo zimsko kuliso skrbi tudi ivje, ki se ob megli in nizkih temperaturah nabira na drevesih in grmovju. Spodnje fotografije so nastale na Rezinskem vrhu v občini Ribnica na nadmorski višini približno 1.200 metrov.

Foto: Meteoinfo Slovenija Foto: Meteoinfo Slovenija Foto: Meteoinfo Slovenija