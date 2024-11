Na Jadranu so sprožili vremenske alarme. V Kvarnerju in Istri so razglasili oranžni alarm zaradi vetra. Najmočnejše sunke vetra, tudi do 140 kilometrov na uro, pričakujejo na območju Velebitskega kanala, kjer velja rdeči alarm.

Po napovedih hrvaškega Državnega hidrometeorološkega zavoda (DHMZ) je na višjih legah možnost snega, temperature se bodo ponekod spustile pod ledišče.

Danas će prevladavati oblačno. Na Jadranu ponegdje može biti sunčanih razdoblja uz jaku, na udare olujnu buru, a lokalno podno Velebita i s orkanskim udarima.



Na Hrvaškem bo sicer prevladovalo oblačno vreme, na Jadranu lahko pričakujejo tudi nekaj sončnih žarkov in pa kakšno nevihto.

V petek bo vreme podobno, pihala bo burja, mogoči so orkanski sunki vetra, medtem ko se bo vremensko dogajanje v soboto popoldne umirilo. V nedeljo bo jutro nekoliko hladnejše, a se bo čez dan ogrelo, je za Večernji list povedala meteorologinja DHMZ Dunja Plačko Vršnak.