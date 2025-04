Bo jutri res sončno?

Danes popoldne se bo ponekod na zahodu že delno zjasnilo, dež bo pa slabel tudi na vzhodnem delu države in do večera ponehal. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem povečini šibka burja. Segrelo se bo do 16, na Obali in Goriškem pa do 20 stopinj Celzija, napovedujejo vremenoslovci z Arso.