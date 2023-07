Bo danes znano, kdo bo vodil RTV Slovenija?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svetu zavoda RTV Slovenija se bodo na današnji seji predstavili kandidati za predsednika uprave RTVS Zvezdan Martič, Rajko Gerič, Simon Kardum in Miha Krišelj, nato bo sledilo glasovanje. A ni nujno, da bo novi predsednik uprave tudi izvoljen. Dobiti mora namreč potrebno večino oziroma vsaj devet glasov. A tudi če bo svet zavoda RTVS izglasoval predsednika uprave, se ne bo spremenilo nič. Zakon glede tega je namreč nedvoumen - vršilec dolžnosti generalnega direktorja opravlja svojo funkcijo do trenutka, ko je imenovana vsa uprava, je v pogovoru za Siol.net pojasnil Goran Forbici, predsednik sveta zavoda RTV Slovenija.

"Tako kot predvideva zakon, pa tudi življenje, se lahko zgodi, da nihče izmed kandidatov ne dobi potrebne večine vseh članov, se pravi najmanj devetih glasov, kar pomeni, da predsednik uprave ne bo izglasovan. Naloga sveta je, da izbere dobrega predsednika uprave. Ali se bo pri glasovanju izkazalo, da ima določen kandidat zaupanje vsaj devetih, ostaja odprto vprašanje," je povedal Goran Forbici.

Postopek glasovanja o novem predsedniku uprave RTVS opredeljuje zakon in, če je to potrebno, predvideva več krogov. V prvem krogu člani sveta glasujejo o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje. Vsak član sveta ima zgolj en glas, lahko se vzdrži ali glasuje neveljavno, glasovanje pa je javno.

Če v prvem krogu kandidat dobi najmanj devet glasov, se svet seznani z rezultatom in imenuje novega predsednika uprave. V primeru, da nihče izmed kandidatov ne dobi najmanj devetih glasov, sledi drugi krog, kjer člani sveta odločajo o treh najboljših kandidatih iz prvega kroga. Če tudi v drugem krogu ne izglasujejo predsednika uprave, sledi tretji krog z le dvema najboljšima kandidatoma, na koncu pa po potrebi še četrti krog, v katerem se glasuje zgolj o kandidatu, ki je v tretjem krogu dobil največ glasov.

"Če dobi vsaj devet glasov, je izglasovan za predsednika uprave, če jih ne dobi, lahko le ugotovimo, da nam ta dan ni uspelo dobiti predsednika uprave. Potem sta na voljo dve možnosti - lahko se odločimo, da v 14 dneh ponovimo glasovanje o dveh najboljših kandidatih iz tretjega kroga ali pa se odločimo, da ponovitve glasovanja ne bo in gremo preprosto v nov razpis," je pojasnil Forbici.

Forbici: Simbolne geste imajo tudi praktične učinke

A tudi če svet zavoda RTVS izglasuje predsednika uprave, se še ne bo spremenilo nič. Zakon je namreč nedvoumen - vršilec dolžnosti generalnega direktorja opravlja svojo funkcijo do trenutka, ko je imenovana vsa uprava.

"V sami hiši, v organizaciji dela se s tem, ko imenujemo predsednika uprave, ne zgodi čisto nič. To je formalno, a simbolne geste imajo tudi praktične učinke. Tako kot je pritisk oziroma napetost v hiši popustila že s tem, ko je ustavno sodišče odpravilo začasno zadržanje in je svet začel postopek razrešitve vršilca dolžnosti generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha, verjamem, da bo napetost malce popustila tudi, ko bo imenovan novi predsednik uprave," je prepričan Forbici.

"V primeru razrešitve Andreja Graha Whatmougha, preden bo imenovana nova uprava, bo svet zavoda imenoval novega vršilca dolžnosti generalnega direktorja, ker hiša zakonitega zastopnika potrebuje. Ali bo to novi predsednik uprave ali ne, težko odgovorim. To bo odločil svet zavoda, verjetno bo to odvisno tudi od tega, kdo bo novi predsednik uprave. Vsekakor pa bo formalne pogoje izpolnjeval." Foto: Bojan Puhek



Po svetu zavoda so na potezi še zaposleni

V primeru, da bo predsednik uprave izglasovan, bo moral svetu zavoda do 17. julija med prijavljenimi predlagati dva kandidata za člana štiričlanske uprave, ki bo, v skladu z novelo zakona o RTVS, vodila zavod namesto generalnega direktorja.

Po neuradnih informacijah STA bo novoizvoljeni predsednik uprave izbiral med šestimi kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. To so Peter Dular (ki je nekdanji pomočnik prejšnjega generalnega direktorja RTVS Igorja Kadunca), nekdanji generalni direktor zavoda Marko Filli, zdajšnji v. d. generalnega direktorja zavoda Andrej Grah Whatmough, Andrej Trček, ki je med drugim delal v Multimedijskem centru (MMC) RTVS, odgovorni urednik Radia Maribor Robert Levstek in Simon Kardum, ki kandidira tako za predsednika uprave kot za člana. Predlagana kandidata se bosta dva dni pozneje, torej 19. julija, predstavila svetu zavoda, ki bo o njiju glasoval.

Četrtega člana uprave pa bodo iz svojih vrst izvolili zaposleni na RTVS. Prvi krog glasovanja bo 25. julija, med kandidati pa so predsednik sveta delavcev Robert Pajek, športna novinarja Urban Laurenčič in Franci Pavšer ter voditeljica TV Dnevnika Jasmina Jamnik.

"Splošno predvidevanje znotraj hiše je, da v prvem krogu delavski direktor ne bo izvoljen oziroma da nihče od štirih kandidatov ne bo dobil večine, kar bo pomenilo drugi krog, ki je predviden 16. avgusta. Težko je karkoli napovedati. Lahko pa se zgodi, da bo delavski direktor izvoljen v prvem krogu," je povedal Forbici.

Tudi če bi svetu po predvidenem rokovniku uspelo imenovati vse člane uprave, za katere je odgovoren sam, se pravi predsednika in dva člana uprave, je treba počakati na izvolitev delavskega direktorja. "V trenutku, ko svet delavcev ugotovi volilni rezultat in zmagovalca, je uprava konstituirana in vsa pooblastila vršilca dolžnosti generalnega direktorja sama po sebi prenehajo," je še pojasnil Forbici.

Pošta za Graha Whatmougha objavljena na oglasni deski

Svet zavoda RTVS je sicer 30. junija soglasno podprl sklep o začetku postopka razrešitve vršilca dolžnosti generalnega direktorja Grah Whatmougha in mu dal tri dni časa za izjasnitev. A se je zataknilo pri vročanju.

"Sklepa in pobude za njegovo izjavo nam za zdaj ni uspelo izročiti, torej trije dnevi sploh še niso začeli teči. Vročevalci namreč Graha Whatmougha niso našli na nobenem od njegovih prijavljenih naslovov, na teh, ki jih je prijavil RTVS, zagotovo ne živi. V vmesnem obdobju RTVS ni sporočil spremembe naslova, čeprav bi jo moral. Kljub poizvedovanju vročevalci na koncu dejanskega naslova, na katerem biva, niso našli. Zakon namreč zahteva, da se mu sklep vroči na dejanskem naslovu, ne na naslovu, ki ga je zgolj prijavil. Poleg tega nobeden od naslovov, ki jih je navedel, nima pisemskega nabiralnika, zato smo bili primorani oznanilo o tem, da ga čaka pošta, pustiti na oglasni deski RTVS. Po 15 dneh od objave na oglasni deski bo vročitev veljala za opravljeno," je povedal Forbici.

Andrej Grah Whatmough se z današnjim dnem vrača z dopusta. Foto: Ana Kovač

Grah Whatmough se ni odzval na nobeno sporočilo, niti na sporočila vročevalcev. "Gre za prakso izogibanja prejemanja dokumentov, ki v slovenskem prostoru sicer ni tako neznana. Spomnimo se prvaka kakšne politične stranke, ki ga niso našli po leto dni, pa je bil v tistem obdobju predsednik vlade," je dejal predsednik sveta zavoda.

Se pa - tako Forbici - Grah Whatmough z današnjim dnem vrača z dopusta in če se bo to zgodilo, mu bo sklep o razrešitvi mogoče vročiti na delovnem mestu.