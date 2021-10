Bitko državljana z inšpektorji ustavilo šele sodišče. Je šlo za korupcijo? #video

Dobil je bitko zoper državo. Po skoraj šestih letih prerekanj z okoljskim inšpektoratom o tem, ali je Eko resort črna gradnja ali ne, je namreč upravno sodišče lastniku turistične točke pod Veliko Planino prikimalo. Sodišče med drugim inšpekcijskim službam očita, da so ignorirali predlagane dokaze lastnika, tudi o tem, da so objekti pravzaprav mobilne hiške in da so bile postavljene v času, ko je na tem zemljišču veljal še drugačen prostorski načrt. "To sem ves čas trdil," pravi Matjaž Zorman.