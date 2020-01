Bežal policistom in končal v blatu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljo so novogoriški policisti lovili 34-letnega voznika, ki ni želel ustaviti ob kontroli. Po pojasnilih policije je na ravnini proti koncu naselja vozil več kot 150 kilometrov na uro. Policija je voznika nazadnje le ujela in ugotovila, da je vozil pod vplivom drog. Zoper voznika bo podana kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Kot so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, so policisti v nedeljo nekaj po 12. uri zaradi prehitre vožnje obravnavali 34-letnega voznika osebnega avtomobila. Voznik in njegov 39-letni sopotnik sta se peljala po regionalni cesti iz Volčje Drage proti Bukovici.

Policistom je poskušal pobegniti

Ko je policijska patrulja v Bukovici pripeljala za omejenim voznikom in ga na predpisan način – s prižganimi modrimi lučmi in sireno – poskušala ustaviti zaradi kršenja prometnih predpisov, tj. prehitre vožnje in vožnje v nasprotnem smernem vozišču, omenjeni voznik ni upošteval znakov, naj ustavi, temveč je pospešil svojo vožnjo.

Foto: Siol.net

Na ravnini proti koncu naselja je po pojasnilih policije vozil več kot 150 kilometrov na uro. Vožnjo je nadaljeval proti naselju Bilje, kjer je peljal več kot 100 kilometrov na uro. V Biljah je nato sunkovito zapeljal desno na cesto, kjer srečevanje z vozili iz nasprotne smeri ni mogoče, pri tem je njegovo vozilo ves čas zanašalo.

V nadaljevanju je skozi omenjeno naselje z veliko hitrostjo zapeljal na makadamsko cesto v smeri Biljenskih gričev. Policijsko vozilo je ves čas vozilo za pobeglim voznikom in ga poskušalo ustaviti na predpisan način, vendar je voznik nadaljeval brezobzirno in predrzno vožnjo, s tem da ni prilagodil hitrosti vožnje na nepreglednih odsekih cest in je vozil s hitrostjo, ki je bila za več kot 50 kilometrov na uro od dovoljene.

Ustavilo ga je blato

Pozneje je 34-letni voznik na vrhu Biljenskih gričev zapeljal proti Vrtojbi in z vozilom obstal v blatu. Štiriintridesetletnik je nato izstopil iz vozila in poskušal policistom zbežati, a so ga ti ujeli. Ves čas policijskega zasledovanja mu je poskušal njegov 39-letni sopotnik v vozilu dopovedovati, naj ustavi in ga spusti iz vozila, vendar 34-letni voznik tega ni storil. S tem je pobegli voznik povzročil neposredno nevarnost za življenje osebe.

Policija je na kraju zoper 34-letnika odredila hitri test za prepoznavo znakov oziroma simptomov, ki so posledica prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v organizmu in njihovih presnovkov, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za vožnjo. Rezultat je bil pozitiven, zato je bil vozniku odrejen strokovni pregled, ki ga je opravil v šempetrski zdravstveni ustanovi.

Foto: Siol.net

Zoper hujšega kršitelja cestnoprometnih predpisov bodo prometni policisti podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu, prav tako je bil 34-letnemu vozniku zaradi storitve več hujših kršitev določil zakona o pravilih cestnega prometa izdan plačilni nalog.

Poleg tega je bila v neposredni okolici njegovega vozila najdena grudica snovi, zavita v časopisni papir, za katero obstaja sum, da gre za prepovedano drogo (heroin). Omenjeno snov so policisti zasegli in če bo nadaljnja analiza potrdila, da gre v navedenem primeru za prepovedano drogo, bodo zoper voznika uvedli hitri postopek z odločbo zaradi kršitve določil zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.