Ali prepoznate tatice? #foto

Policisti iz Gornje Radgone obravnavajo sum kaznivega dejanja drzne tatvine. Neznane ženske so decembra prišle v poslovalnico trgovine s tekstilom v Radencih, kjer so si protipravno prilastile več kosov oblačil in žensko torbico.

Ko so zaposleni opazili njihovo ravnanje, so poslovalnico zapustile. S kraja so se odpeljale z enoprostorcem temne barve. Nastalo je za okrog 600 evrov škode, so sporočili s policijske uprave Murska Sobota.

Foto: policija Policisti prosijo vse, ki bi o storilkah ali dejanju karkoli vedeli, da jim to sporočijo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.