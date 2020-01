Drogiran in brez vozniške bežal pred policisti

Ljubljanski policisti so želeli v nedeljo dopoldne v Mostah ustaviti voznika avtomobila, ki pa se ni zmenil za navodila policistov. Po trčenju v parkirano vozilo je zapeljal v slepo ulico, kjer so ga policisti prijeli. Izkazalo se je, da je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom drog.

Policisti so včeraj, nekaj pred 10. uro, na območju Most v Ljubljani z modrimi lučmi in zvočnimi signali začeli ustavljati voznika osebnega vozila. Ta znakov ni upošteval in je vožnjo nadaljeval. Pri tem je trčil v parkirano vozilo, a se vseeno ni ustavil. Vozilo je bil prisiljen ustaviti šele takrat, ko je zapeljal v slepo ulico, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policisti so ugotovili, da je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, prav tako je bil pozitiven hitri test za ugotavljanje prisotnosti drog. Odrejen mu je bil strokovni pregled, ki pa ga je voznik odklonil.

Policisti so mu zasegli vozilo in izdali plačilni nalog. Prav tako bo zoper njega podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče, so še sporočili s PU Ljubljana.