Arso svari: Pričakujemo, da se bo to zgodilo danes

Popoldne bo oblačno in deževno. Predvsem na Primorskem bodo sprva možne posamezne nevihte, tam bo začela pihati zmerna burja. Hladilo se bo, popoldanske temperature bodo le od 10 do 13, ob morju okoli 18 stopinj Celzija.

Ponoči bo dež večinoma ponehal, napovedujejo na Agenciji za okolje.

Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu bo več sonca. Burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem in na vzhodu do okoli 24 stopinj Celzija.

V ponedeljek zjutraj in dopoldne bodo prehodno spet padavine, popoldne pa se bo delno zjasnilo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V torek bo sončno in hladno. Pihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.