Teksaška nova vloga za Dončića: v prvi peterki pod košem

Tudi medijski dan, s katerim klubi lige NBA že tradicionalno začenjajo uradne priprave na novo sezono, je potrdil velikansko zanimanje za slovenskega novinca v dresu Dallasa Luko Dončića. Ljubljančan je bil namreč ena od osrednjih tarč novinarjev, fotografov in snemalcev, obenem pa je dobil novo potrditev resne vključenosti v klubske načrte. Kot vse kaže, tretjega izbranca letošnjega nabora lige čaka mesto v prvi peterki, zdi pa se, da je trener Rick Carlisle zanj predvidel mesto krilnega centra.

Smith, Matthews, Barnes, Dončić in Jordan

Vlogo prvega organizatorja igre naj bi pri Dallas Mavericks Carlisle zaupal 20-letnemu Dennisu Smithu, ki vstopa v svojo drugo profesionalno sezono. Na branilskem položaju naj bi mu družbo delal izkušeni 31-letni Wesley Matthews. Zlati ameriški olimpijski reprezentant iz Ria 2016 Harrison Barnes je v prvi peterki predviden kot krilo. Dončić naj bi na presenečenje številnih začenjal kot sodoben krilni center, po vsej verjetnosti bolj gibljive narave, medtem ko bo pa prva "petica" teličkov velika okrepitev iz Los Angelesa DeAndre Jordan.

Nov začetek. Foto: Getty Images

Novo delovno mesto

Dončić sicer velja za raznolikega, vsestranskega in prilagodljivega košarkarja, katerega odlika je prav sposobnost prehajanja med igralskimi položaji. Večkrat je tudi že dokazal, da mu kosanje z višjimi in težjimi igralci ni tuje ter da je vešč celo hrbtne napadalne tehnike. A pod evropskimi koši je otrok mlajših kategorij Olimpije, ki je zablestel kot član Reala in slovenske reprezentance, vendarle najbolj učinkovito igral tedaj, ko je lahko svojo domiselno ustvarjalnost in paleto raznolikih napadalnih rešitev unovčeval na položajih organizatorja igre ali visokega branilca.

Dirki Nowitzki ne bo član prve peterke. Foto: Reuters

Napovedana prva peterka nekdanjih prvakov pa je "zakoličila" tudi novo vlogo nemškega veterana Dirka Nowitzkega, ki pri 40 letih vstopa v svojo 21. sezono v ligi NBA. Kot vse kaže, jo bo začel kot igralec, ki bo na svoje minute čakal na klopi. "Že ko je Dallas kupil Jordana, mi je postalo jasno, da se bom preselil na klop," se nad prvo peterko ni pritoževal eden najboljših evropskih košarkarjev vseh časov, ki se je o tem veliko pogovarjal tudi s trenerjem. "Čas je, da se pomaknemo naprej," pravi Carlisle, ki ne skriva, da si veliko obeta prav od Dončića in njegovega vpliva na igro ter ekipno kemijo.

Kot bi sanjal: v garderobi z velikanom košarke

Kaj pa Luka? "Kot bi sanjal. Znašel sem se v odličnem klubu, ki ima vrhunskega trenerja in izjemne igralce. Zdaj že gradimo prepotrebno kemijo, jaz pa sem še kar ponosen na to, da si delim garderobo z Dirkom in drugimi. Odlično so me sprejeli. Lepo ravnajo z menoj," o prvih tednih v novem klubu pripoveduje slovenski reprezentant, ki je pripravljen sprejeti vsako vlogo. Kot pravi, bi se znal povezati tako s Smithom kot tudi z Jordanom. A pravi odgovor bodo ponudile tekme. Prva, resda pripravljalne narave, že 5. oktobra v Šanghaju, kjer se bo Dallas pomeril s Philadelphio.