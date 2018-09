Dončić že pred prvo tekmo v središču pozornosti

Ko se je pred 21 leti Marko Milić kot prvi Slovenec podal v ligo NBA, mu ameriški mediji, strokovna javnost in navijači niso posvečali pretirano velike pozornosti. Tudi noben od rojakov, ki so mu sledili, vključno z Radoslovom Nesterovićem, čigar krst je bil zanimiv zaradi debija kar v zaključku sezone, individualno najuspešnejšim slovenskim legionarjem Goranom Dragićem in Boštjanom Nachbarjem, ki je bil celo 15. izbor nabora, na oder lige NBA ni zakorakal kot zvezdnik svoje ekipe. Predvsem pa noben od skupno devetih (ob naštetih še Primož Brezec, Beno Udrih, Saša Vujačić, Uroš Slokar in Zoran Dragić) Slovencev v najmočnejši ligi na svetu ni bil deležen tako visokih pričakovanj in se znašel pod tako močnimi žarometi kot skorajšnji debirant Luka Dončić.

"Višja različica Jasona Kidda"

"Kot bi Dallas pripeljal malce višjo različico Jasona Kidda, ki je leta 2011 moštvo popeljal do naslova in bil nato ta mesec sprejet v Hišo slavnih," je eno od ocen poznavalcev povzel Dallasov "hišni" poročevalec Dwain Price, prepričan o tem, da imajo Telički zaradi Dončića in DeAndrea Jordana zgledne možnosti vsaj za končnico lige. Opozarja tudi na dolgoročnost naložbe, saj se bodo po njegovem mnenju lahko navijači Dallasa v prihodnjih letih zabavali ob spremljanju njegovega košarkarskega odraščanja. Vedno bolj zrela pa naj bi postajala tudi naveza med Luko in Dennisom Smithom, ki bo vstopil v svojo drugo sezono v ligi NBA.

Kmalu bo šlo povsem zares ... Foto: Getty Images

Navdušuje tudi soigralce

V petek bo v Dallasu potekal medijski dan in s tem tudi uradni začetek priprav. Dončić naj bi bil v središču pozornosti. Že 29. 9. ga čaka prva tekma predsezone (proti Philadelphii na Kitajskem), prva tekma rednega dela sezone pa 17. oktobra. A 19-letni slovenski reprezentant, ki je pred kratkim zavrnil igranje za reprezentanco, pri čemer se je v slabo luč postavil predvsem, ker se nerazumljivo ni odzival na klice selektorja in generalnega sekretarja, medtem že navdušuje svoje nove soigralce. Med njimi je tudi veteran in evropski mentor Dirk Nowitzki, ki je pred dnevi izjavil, da je Luka Dončić boljši kot on na začetku svoje karieri v ligi NBA.

"Le nebo je meja"

"Dončić in Smith sta se na treningu že dodobra spoznala. Začutila sta se. Na trenutke že delujeta kot dobro naoljen stroj," o mladem branilskem paru teksaškega moštva razmišlja veteranski povratnik Devin Harris. Z njim se strinja tudi že omenjeni Nowitzki. "Za oba je meja nebo. Smith je eksploziven igralec, Luka pa odličen podajalec, ki zna igrati tudi bolj nadzorovano. Dobro se bosta dopolnjevala," je v izjavi, ki jo navaja uradna klubska stran, svoje prepričanje izrazil nemški staroselec v Dallasu, ki ne skriva navdušenja nad Dončićevo odločnostjo, zrelostjo in predvsem pregledom nad igro. Verjame, da je klub s kupčijo, ki jo je na naboru sklenil z Atlanto, zadel v polno.

Zbogom, Evropa, dober dan, ZDA. Foto: Sportida

Takoj za Ballom in Dragićem

Zelo zanimiva je tudi tradicionalna napoved ugledne športne mreže ESPN o najboljših igralcih v novi sezoni. Ameriški medij, ki je pred časom prav Luki pripisal največ možnosti za novinca leta, napoved objavlja v delih, a za slovenske ljubitelje košarke je bila ključna lestvica med 50. in 100. mestom. Ta del namreč zajema oba Slovenca. Analitiki, komentatorji in novinarji so Gorana Dragića postavili na 61. mesto, Dončića pa dve mesti za njim. Med Ljubljančanoma se je znašel član LA Lakers Lonzo Ball, za obema pa so med drugim tudi DeMarcus Cousins, Andre Iguodala, DeAndre Jordan, Lauri Markkanen … Dončić je označen kot najbolje pripravljeni novinec, kandidat za trojne dvojčke in mladenič, ki v Dallasu že na treningih vzbuja pozornost.

Žogo ima v rokah – Luka Dončić

Vse skupaj se zdi kot logično nadaljevanje pravljice o čudežnem dečku košarke. Od otroka, ki je na očetovih tekmah zbrano občinstvo zabaval z meti ob odmorih, prek šolarja, za katerega v Olimpiji ni bilo prave starostne kategorije, in upa madridskega Reala, ki je po blestečih predstavah med mladimi že kot golobradi 16-letnik zadel prvo trojko med člani, vse do sanjskih let 2017 in 2018, ko je z reprezentanco in klubom osvojil vse, kar se osvojiti da. A ne glede na vse mejnike, ki jih je premaknil v zadnjih letih, je kot na dlani, da mu v ligi NBA ne bo podarjeno prav nič. Tudi evropska slava je zgolj najava, vse preostalo si bo pač moral izboriti sam. Pod koši.