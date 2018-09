Dončić že navdušil svojega novega mentorja

Ali je Luka Dončić boljši kot Dirk Nowitzki pri devetnajstih? "Oh, vsekakor," je v radijskem pogovoru "Ben&Skin Show" kot iz topa odgovor iz prve roke ponudil kar Nowitzki in se v spominih vrnil v daljno leto 1999, ko se je sezona zaradi spora med igralci in vodstvom (lock out) začela z zamudo. Svoj krst v najmočnejši ligi na svetu je tedaj mladenič iz Würzburga dočakal 5. februarja. Zanimivo, to je 23 dni pred rojstvom Luke Dončića. Zdaj bosta Nemec in Slovenec soigralca pri Dallasu, kot vse kaže, v vlogi nadobudnega novinca in izkušenega mentorja. Na treningu sta se že srečala, čeprav se bodo uradne priprave kluba začele šele 21. septembra.

Dirk Nowitzki je Slovencu na široko odprl vrata. Foto: Reuters Je res star 19 let?

"Imel sem dober met, a nikakor takšnega pregleda nad igro," poudarja Nowitzki, ki je na treningih s prav posebnim zanimanjem spremljal 19-letnega Ljubljančana. "Trdo dela. Všeč mi je, kar vidim. Neverjetno je, kako pri svoji višini obvladuje žogo. Odličen je v akcijah 'pick 'n' roll'. Predvsem pa ta njegov pregled nad igro … Nisem mogel verjeti, da je to še ne dvajsetletni fant. Ko ima čas, zna tudi dobro zadeti. Verjamem, da bo Dallasu dolgo zelo dobro služil," se je o najkoristnejšem košarkarju evrolige, zaključnega turnirja in španskega prvenstva ter članu prve peterice EuroBasketa 2017 razgovoril bodoči stanovalec košarkarske hiše slavnih, ki je letos podpisal novo pogodbo z Dallasom.

"Čaka ga težko leto"

A vse skupaj vendarle ne bo zgolj samoumevno nadaljevanje pravljice. "S svojimi besedami na njegova ramena ne želim polagati dodatnega bremena, a pred 20 leti sem bil v podobnem položaju. Tudi sam sem prišel kot 19-letni tujec. Ni preprosto. Prilagoditi se moraš novemu okolju in drugačni košarki. Jaz sem potreboval kar eno leto. Tudi njemu bo težko. Se bom pa potrudil, da mu olajšam delo. Naj se razvija, se uči in zabava. Je neverjetno nadarjen," dodaja dolgoletni nemški reprezentant, ki je v ligi NBA nosil zgolj dres Dallasa.

Nov začetek ... Foto: Getty Images

Rekorder

Spomnimo, v pretekli sezoni je 213 centimetrov visoki košarkar v povprečju dosegel 12 točk in ujel 5,7 odbite žoge na tekmo. To je sicer krepko manj kot v najboljših sezonah, ko je njegovo povprečje presegalo 25 točk in se približalo desetim skokom. A nekdanji prvak ter najkoristnejši košarkar lige NBA je vseeno dokazal, da še zdaleč ni za staro šaro. Hkrati pa se z nizanjem sezon podpisuje pod zgodovinske mejnike. Prihodnji mesec bo vstopil v svojo 21. sezono v najmočnejši ligi na svetu. Toliko sezon so vknjižili tudi Robert Parish, Kevin Willis in Kevin Garnett, a nihče v le enem klubu. Kobe Bryant (LA Lakers) je sicer v enem klubu odigral 20 sezon, John Stockton (Utah Jazz) in Tim Duncan (Spurs) pa 19. Zdaj Nowitzki postavlja nove meje zvestobe.