Hvale na Dončićev račun, trener dal vedeti, zakaj bo navijačem lahko žal

"Vsakemu, ki ne bo kupil sezonske karte zdaj, mu bo pozneje žal. To je vse, kar bom povedal," je trener Dallas Mavericks Rick Carlisle nazorno povedal, kaj si misli o kakovosti slovenskega košarkarja Luke Dončića, s katerim je delal v zadnjem tednu.

"Star je 19 let. V Evropi je igral na profesionalni ravni štiri leta. Postal je MVP na najvišji ravni. In nihče v Dallasu ne ve nič o njem," so o Luki Dončiću zapisali pri Dallas Morning News.

Navijači se po njihovem mnenju lahko zanašajo na modrost lastnika kluba Marka Cubana, predsednika Donnieja Nelsona in trenerja Ricka Carlisleja.

Po Jasonu Kiddu leta 1994 je Luka najvišje uvrščen na naboru lige NBA, ki so ga dobili Dallas Mavericks, potem ko so izvedli menjavo z Atlanto Hawks (Dallas se je odrekel petemu izboru na letošnjem naboru – bil je Trae Young – in možnosti izbire v prvem krogu nabora za naslednje leto), ki je prvotno izbrala slovenskega košarkarja. Ampak Kidd jim je bil takrat bistveno bolj znan.

"Spozna se na igro"

"Spozna se na igro. Res je, da je novinec, vendar je profesionalec med novinci, če me razumete. Nemudoma se vidi razlika med igralcem, ki je igral univerzitetno košarko, ali nekom, ki ima izkušnje na profesionalni ravni," pravi njegov soigralec J. J. Barea. Foto: Vid Ponikvar Do začetka trening kampa je še manj kot 14 dni, prav veliko vpogleda v Lukovo znanje pa navijači Dallasa ne bodo mogli videti na pripravljalnih tekmah pred začetkom sezone, ki jo bo Dallas odprl v Phoenixu pri Igorju Kokoškovu. Telički bodo namreč odigrali le štiri pripravljalne obračune.

Zato pa je prvi vtis o slovenskem košarkarju podal njegov soigralec J. J. Barea: "Višji je, kot sem mislil, da je. Spozna se na igro. Res je, da je novinec, vendar je profesionalec med novinci, če me razumete. Nemudoma se vidi razlika med igralcem, ki je igral univerzitetno košarko, ali nekom, ki ima izkušnje na profesionalni ravni. Na univerzah govorijo trenerji le, naj igrajo trdo, v Evropi pa moraš znati, kako igrati, zlasti, če imaš žogo ves čas v svojih rokah."

Luka ne bo navdušil navijačev Dallasa s svojo hitrostjo, kot je značilno pri Dennisu Smithu Jr., Luka je drugačen način igralca, poudarjajo pri Dallas Morning News. Spozna se na igro.

"Žal jim bo, če ne bodo zdaj kupili sezonske vstopnice"

Glavni trener Carlisle ne daje napovedi o igralcih za sezono, pri Luki pa je dal namig, kaj lahko navijači pričakujejo. "Kar sem videl v zadnjih dneh ...," je po dveh dneh dela z Luko sprva dejal prvi mož stroke in nadaljeval: "lahko rečem, da bo vsakemu, ki ne bo kupil sezonske vstopnice zdaj, pozneje žal. To je vse, kar bom povedal."

Nekdanji košarkar Real Madrida je prejšnji teden že treniral skupaj z legendarnim Dirkom Nowitzkim, novim obrazom v klubu DeAndrejem Jordanom in drugimi.

"Luka ni hiter, vendar bo igral s tempom in imel vse pod nadzorom. Visok je, lahko poda žogo čez branilca. Odličen podajalec je. Prav tako lahko dobro zadene," pa ga je Barea še dodatno pohvalil.