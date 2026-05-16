Sobota, 16. 5. 2026, 10.05
Vremenska napoved
Arso sporoča, kaj nas čaka
Danes bo pretežno oblačno, predvsem ponekod v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še lahko rahlo deževalo, piše na spletni strani agencije za okolje (Arso). Čez dan bo zapihal veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen. V visokogorju velja nevarnost proženja snežnih plazov, zato so razmere tam neugodne.
Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi. Ponoči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, v alpskih dolinah in mraziščih Notranjske malo pod 0 stopinj Celzija.
Izboljšanje vremena je pričakovati jutri, ko bo spet sončno, čez dan bo nastalo le nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija.