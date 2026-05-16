Vreme

Vreme
Sa. B.

Sobota,
16. 5. 2026,
10.05

nevihta padavine snežni plaz vremenska napoved vreme

Vremenska napoved

Arso sporoča, kaj nas čaka

deževno, megleno vreme | Izboljšanje vremena je pričakovati jutri. | Foto Shutterstock

Izboljšanje vremena je pričakovati jutri.

Foto: Shutterstock

Danes bo pretežno oblačno, predvsem ponekod v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še lahko rahlo deževalo, piše na spletni strani agencije za okolje (Arso). Čez dan bo zapihal veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen. V visokogorju velja nevarnost proženja snežnih plazov, zato so razmere tam neugodne.

Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi. Ponoči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, v alpskih dolinah in mraziščih Notranjske malo pod 0 stopinj Celzija.

Izboljšanje vremena je pričakovati jutri, ko bo spet sončno, čez dan bo nastalo le nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija.

Zaradi poslabšanja vremena, ki smo mu bili priča v zadnjih dneh, v visokogorju velja nevarnost snežnih plazov. Tam je v teh dneh zapadlo do 40 centimetrov snega, krajevno tudi več kot 60. Zaradi padavin obstaja velika verjetnost proženja snežnih plazov. "Ob razjasnitvi v nedeljo ali ponedeljek se bodo predvsem na prisojnih pobočjih naravno prožili plazovi mokrega snega. Ta konec tedna bodo snežne razmere v visokogorju neugodne," še napovedujejo na Arsu.
