Vročinski val, ki je zajel večji del Evrope, povzroča rekorde, zdravstvene težave in dodatne obremenitve zdravstvenih sistemov. Povišane temperature beležijo v Veliki Britaniji, Franciji, na Irskem, Madžarskem, v Španiji in Italiji, posledice pa čutijo tudi v Sloveniji. Na urgenci UKC Ljubljana so zaradi visokih temperatur zaznali povečano število bolnikov.

Na internistični urgenci Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana v zadnjih dneh beležijo povečano število obravnav zaradi visokih temperatur. Najpogosteje gre za starejše bolnike, onkološke bolnike in kronične bolnike, pri katerih vročina in dehidracija povzročata poslabšanje kroničnih internističnih bolezni.

UKC: Pomemben je zadosten vnos tekočin

Zaradi povečanega števila primerov je prihajalo tudi do podaljšanih obravnav, zato so v UKC uvedli dodatne začasne kapacitete in omejili nenujne sprejeme. Ob tem pozivajo k zadostnemu vnosu tekočine, izogibanju največji vročini in fizičnim naporom.

Rekordi po Evropi, ponekod tudi smrtne žrtve

V Veliki Britaniji so danes v bližini Londona izmerili do 35 stopinj Celzija, kar je nov majski rekord. Prejšnji najtoplejši majski dan na Otoku je dosegel 32,8 stopinje Celzija, in sicer prvič leta 1922 in nato še leta 1944. Meteorološka služba Met Office opozarja, da so takšne temperature za maj izjemne in bi lahko postale nova normalnost zaradi podnebnih sprememb.

Today is now the hottest day in May on record with Heathrow and Kew Gardens provisionally reaching 35.0°C



Until yesterday the highest temperature in May was 32.8°C, but we've now exceeded that record on consecutive days by a full two degrees Celsius 🌡️

Rekordno topel dan v maju pa ni samo današnji dan, ampak je bila tudi minula noč, ko so v Londonu zabeležili 19,4 stopinje Celzija, poroča britanski BBC. Meteorolog britanske agencije Met Office je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da je porast ekstremnih temperatur "dober pokazatelj podnebnih sprememb" in da bodo takšne temperature verjetno postale nova normalnost.

"Temperature nad 35 stopinj Celzija so pri nas redke, celo v poletnih mesecih, zato je precej zgodovinsko, da se temperature v maju približujejo 35 stopinjam Celzija," je za britansko tiskovno agencijo Press Association povedal meteorolog Tom Morgan.

Unusually hot weather for the time of year is affecting much of Western Europe, with parts of France 10 °C above average for May



Coastal areas will be a little cooler but inland areas will remain exceptionally hot



Some areas of the UK will be hotter than Majorca 🌡️

Rumeno opozorilo zaradi visokih temperatur za večji del Anglije velja do srede. Neobičajno visoka je tudi raven ultravijoličnega sevanja. Zaradi povečanega povpraševanja v grofijah Kent in Sussex so na okoli 500 posestvih brez vode ali pa se soočajo z njenim pomakanjem, so sporočile pristojne oblasti. Na Škotskem višavju je medtem oblačno in dežuje.

Tudi na Irskem so ponekod izmerili skoraj 29 stopinj Celzija, kar je za maj rekordno.

V Franciji sedem smrtnih žrtev

V Franciji so prav tako v ponedeljek zabeležili najtoplejši majski dan, ob tem pa poročajo o sedmih smrtnih primerih, povezanih z vročino – med drugim zaradi utopitev in zdravstvenih zapletov na športnih dogodkih. Za osem departmajev na zahodu Francije velja oranžno opozorilo zaradi vročine, dodaja DPA, pri čemer vremenarji pričakujejo temperature do 36 stopinj Celzija. Francoske oblasti so za več regij izdale oranžna opozorila, ponekod pričakujejo do 36 stopinj Celzija.

Na Madžarskem so v Budimpešti izmerili 32,2 stopinje Celzija, v Italiji pa so zaradi visokih temperatur že uvedli omejitve dela na prostem. V zahodni regiji Lacij, kamor sodi tudi Rim, med 12.30 in 16. uro omejujejo delo na prostem z dolgotrajno izpostavljenostjo soncu. Ukrep velja za delo na kmetijah, gradbiščih in v logistiki ter bo v veljavi do 15. septembra. V Budimpešti so včeraj izmerili vročinski rekord za maj, in sicer 32,2 stopinji Celzija. Foto: Guliverimage

Tudi Španija se sooča z več kot 30 stopinjami Celzija, kar za konec maja sicer ni nenavadno, a vročina vztraja. Španska meteorološka agencija (Aemet) je danes na družbenem omrežju X opozorila, da bodo "za ta del leta nenavadno visoke temperature" po vsej državi, razen na Kanarskih otokih, vztrajale še ves teden. Aemet po navedbah AFP pričakuje, da bodo v četrtek in petek ponekod izmerili temperature med 36 in 38 stopinj Celzija.

Turisti v Španiji se pred močnim opoldanskim soncem zatekajo v senco. Foto: Reuters

Meteorologi ob tem opozarjajo, da gre za zgodnji in intenziven vročinski val, ki kaže na vse pogostejše ekstremne vremenske pojave v Evropi.