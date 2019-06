Arsenovič po razkritju ozadja napada na njegov lokal zadovoljen z delom policije

Mariborski župan Saša Arsenovič ne želi podrobno komentirati domnev po razkritju ugotovitev kriminalistov, da je bilo poškodovanje njegovega lokala naročeno in plačano. Kot so danes povedali na občini, je zadovoljen z delom policije in kriminalistov ter se jim zahvaljuje za hitro in dobro opravljeno delo.

Mariborski kriminalisti so v četrtek sporočili, da so izsledili moška, ki sta marca nastavila eksplozivno telo na steklo Arsenovičevega gostinskega lokala v središču Maribora. Ugotovili so, da sta za to od drugega moškega prejela 300 evrov, četrti pa naj bi jima priskrbel pirotehniko.

Fištravec obsodil nasilje

Foto: STA Po poročanju časnika Večer naj bi bil napeljevanja h kaznivemu dejanju, ki se je k sreči končal le z razbitim steklom, osumljen 41-letni R. R., pomoči pri tem dejanju pa 48-letni D. M. Oba naj bi bila povezana z lokalno politiko, prijateljevala naj bi s sodelavci obeh prejšnjih županov.

Arsenovičev predhodnik na županskem položaju Andrej Fištravec je v komentarju na družbenem omrežju Facebook obsodil vsakršno nasilje: "Nasilje v kakršnikoli obliki ne more in ne sme imeti mesta v našem okolju in naša skupna naloga je, da rečemo nasilju jasen ne!"

Upa, da bodo tudi vsi nadaljnji postopki v zvezi s poškodovanjem lokala Rožmarin v Gosposki ulici 28. marca vodeni korektno in da bo na koncu zadoščeno pravici. "Prav tako pa zavračam in obsojam vsakršne neutemeljene povezave in namigovanja nekaterih, ki želijo osumljence za napad na takšen ali drugačen način povezovati z menoj oziroma z mojo listo za mestni svet," je zapisal Fištravec.

Vsi storilci živijo v Mariboru

Kriminalisti so podali kazensko ovadbo zaradi povzročitve splošne nevarnosti zoper štiri osebe. Vsi štirje so doma iz Maribora. Po ugotovitvah kriminalistov sta 21- in 17-letni moški ponoči namestila na steklo pirotehničen izdelek in ga aktivirala, pri čemer je nastala materialna škoda. Po objavi posnetkov nadzornih kamer, na katerih sta bila vidna, sta se sama javila policiji.

"Z nadaljnjim zbiranjem obvestil in dokazov je bilo ugotovljeno, da sta se navedena moška v mesecu marcu letošnjega leta sestala z 41-letnim moškim, ki jima je predlagal storitev tega kaznivega dejanja in jima za to plačal 300 evrov. Pirotehnični izdelek jima je izročil 48-letni moški," je v četrtek novinarjem pojasnil vodja mariborskih kriminalistov Andrej Kolbl.

Foto: policija

Motiv za kaznivo dejanje naj bi bil povezan z določenimi odločitvami Arsenoviča kot župana. S tem so kriminalisti ovrgli domneve, da so bili v ozadju dogodka domnevni dolgovi Arsenoviča kot poslovneža.

Ta, ki je naročil napad, po sedanjih ugotovitvah kriminalistov ni in tudi ni bil zaposlen na občini. Je bil pa v preteklosti že obravnavan za kazniva dejanja s premoženjskega področja, 48-letnik pa je bil obravnavan za kazniva dejanja z elementi nasilja.

Še pred poškodovanim steklom v restavraciji Rožmarin je nekdo z granitno kocko razbil steklo na Gostilni Maribor, ki je prav tako v Arsenovičevi lasti. Nekaj dni pozneje pa je mariborski župan naletel še na poškodovana vrtna vrata v svoji stanovanjski hiši. Kriminalisti za enkrat niso potrdili povezave med temi dogodki.