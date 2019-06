Za 300 evrov napadla gostilno mariborskega župana

Policija je sporočila, da so bili v marčevski napad na gostinski lokal mariborskega župana Saše Arsenoviča vpleteni štirje moški, stari 17, 21, 41 in 48 let. Zoper njih je policija vložila kazensko ovadbo. Po navedbah šefa mariborskih kriminalistov Andreja Kolbla, naj bi moška, ki sta napad izvedla, za to dobila 300 evrov plačila. Napad je naročil 41- letnik, povod pa naj bi bile Arsenovičeve odločitve v času županovanja.

Policisti Policijske uprave Maribor so končali predkazenski postopek v primeru napada na gostinski lokal mariborskega župana Saše Arsenoviča. Kot pojasnjuje šef mariborskih policistov Andrej Kolbl so bile v dogodek vpletene štiri osebe, stanujoče na območju Maribora.

Storilca se sama predala policiji

Tekom preiskave so policisti ugotovili in zbrali dokaze o tem, da sta 17-letni in 21-letni moški 28. marca v večernih urah pred gostinski lokal namestila pirotehnični izdelek in ga aktivirala, pri čemer je nastala materialna škoda. Kot pravi Kolbl sta se storilca sama oglasila na policijsko postajo Maribor potem, ko so mediji objavili fotografije.

Foto: policija

Oba storilca naj bi v marcu pred napadom sestala z 41-letnim moškim, ki jima je predlagal izvršitev dejanja in ponudil plačilo v višini 300 evrov. Pirotehnični izdelek je priskrbel četrti osumljeni 48-letnik.

Za napad krivo Arsenovičevo županjevanje

Po pojasnilih šefa mariborskih kriminalistov je bil napeljevalec 41-letni moški, motiv za dejanje pa naj bile nekatere odločitve Arsenoviča, ki jih je sprejel v okviru županovanja.

Vsi osumljeni so še trenutno na prostosti. 41-letnik je sicer stari znanec policije. Kolbl je povedal, da so v preteklosti moškega že obravnavali zaradi kaznivih dejanj, povezanih s premoženjem. Tudi 48-letnika so policisti obravnavali zaradi kaznivih dejanj s področja nasilja.

Kolbl je še dodal, da policija za zdaj še ni odkrila povezave med napadi na Arsenovičove nepremičnine. Spomnimo, da so bile v prvih štirih mesecih letošnjega leta nepremičnine v lasti mariborskega župana večkrat tarča napadov.

Potem ko so poškodovali restavracijo Rožmarin, so razbili okno tudi na Gostilni Maribor in steklena vrana v Hotelu Maribor, nazadnje pa so poškodovali vrata na Arsenovičevi hiši.