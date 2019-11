Za gostilno bi odštel več kot pol milijona evrov občinskega denarja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ta namen želi ustanoviti posebno občinsko podjetje Mestne nepremičnine, prek katerega bi poleg gostilne odkupil še osrednjo mariborsko tržnico. Domačini in mestni svetniki se zato že sprašujejo, ali bodo na občini uredili vrtce, šole in pločnike ali pa se bodo raje ukvarjali z gostinstvom, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu.

Za gostilno bi odštel več kot pol milijona evrov občinskega denarja

Gostilna Pri treh ribnikih v lasti Term Maribor v štajerski prestolnici velja za lokacijo z velikim turističnim potencialom. Tega se poleg domačinov zagotovo zaveda mariborski župan Saša Arsenovič, ki je za gostilno iz proračunskega žepa pripravljen odšteti pol milijona evrov. To je v vrstah opozicije poskrbelo za val razburjenja.

"Dogovoriti se moramo, kaj je za Maribor prioriteta. Ali bodo uredili infrastrukturo na ravni, da jo bodo lahko uporabljali naši občani, ali pa se bomo ukvarjali z gostinstvom," je do Arsenovičevih načrtov kritičen nekdanji mariborski podžupan in mestni svetnik z Liste Andreja Fištravca Saša Pelko.

Županu očitajo, da je v ospredje postavil lastne ekonomske interese

Načrtovan nakup tradicionalne gostilne je očitke, da župan gleda skozi perspektivo lastnega ekonomskega interesa, še okrepil, vendar pa jih Arsenovič zanika. "Vse, kar se dogaja v mestu Maribor, je seveda tudi moj lastni interes, ker sem jaz občan tega mesta," razlaga župan. Za ustanovitev občinskega podjetja Mestne nepremičnine, prek katerega bi občina kupila gostilno in jo dajala v najem, potrebuje 550 tisočakov proračunskega denarja.

Ko besede nanesejo na denar, so mnenja med Mariborčani deljena, v opozicijski stranki nekdanjega župana Andreja Fištravca pa so preračunali, da bi za nakup stavbne pravice tržnice in gostilne ter za obnovo obeh morali zagotoviti vsaj 12 milijonov evrov.

Arsenovič poudarja, da je nove priložnosti treba izkoristiti

Ta denar bi sami raje porabili za obnovo zdravstvenega doma na Teznem, stadiona Ljudski vrt, knjižnice, Malečniškega mosta, kanalizacije v Radvanju ter vrtcev in osnovnih šol. Arsenovič medtem poudarja, da se ključni občinski projekti nemoteno nadaljujejo: "Vse teče normalno, in to ne glede na ti dve novi priložnosti, za kateri pa menim, da jih moramo izkoristiti."

Zaradi prvega večjega projekta v obdobju njegovega mandata, gre za obnovo Glavnega trga, ki se odvija tik pred njegovim hotelom in gostilno, je opozicija zelo ostra. "To nikakor ni čisto naključje. Župan bi se moral zavedati, da obstaja besedica, ki se ji reče samoomejevanje. Ko je postal župan, bi moral vedeti, da se morajo nekatere zadeve namensko umakniti, da ne bi ostajal sum, da gre za izkoriščanje položaja," je za Planet povedal Pelko.