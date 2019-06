Mariborski župan poziva podjetja, naj donirajo. Je Arsenovičeva logika sporna? #video

Na mariborskem Pobrežju Hofer načrtuje še vzpostavitev male samopostrežne bencinske črpalke. A mariborski župan Saša Arsenovič uresničitve teh načrtov ta hip ne vidi, so poročali v oddaji Danes na Planetu. "Lastnikov Hoferja ni bilo pri meni. Mislim, da bi morala velika podjetja, ki ustvarjajo dobičke v mestu in jim mi omogočamo dodatne dobičke, tudi nekaj vlagati direktno oziroma indirektno v kulturo, in bi se rad z njimi še pogovarjal," je sredi maja izjavil Arsenovič.

Če gre za poziv gospodarstvu, Arsenovičeva logika ni sporna

Odločanje o odloku, s katerim bi Hoferju omogočili načrte ob trgovini v Ulici Veljka Vlahovića, so po pozivu Arsenoviča mestni svetniki preložili. Uradno so to storili zaradi okoljevarstvenih pomislekov. Tovrstna praksa po besedah strokovnjaka za lokalno samoupravo Boštjana Brezovnika sama po sebi ni sporna, dokler je v obliki poziva gospodarstvu.

Če gre za poziv gospodarstvu, Arsenovičevo razmišljanje ni sporno, pojasnjuje strokovnjak za lokalno samoupravo Boštjan Brezovnik. Foto: STA

A kot opozarja profesor na mariborski pravni fakulteti, je meja tanka. "Če bi pogojevali izdajo določenih dovoljenj za to, da lahko podjetja opravljajo gospodarsko dejavnost ali pridobijo gradbena dovoljenja, bi bila to sporna praksa, sicer pa gre za klasičen poziv, za katerega se odločajo tudi župani in županje v drugih občinah," pojasnjuje Brezovnik.

Na občini ne komentirajo županovih besed

V Skupnosti občin Slovenije se do, kot pravijo temu, posamičnih potez županov niso želeli opredeliti. Komentarju županovih navedb so se izognili tudi v Hoferju, v obširnem odgovoru z donacijami in projekti na Štajerskem pa so razkrili le, da sestanek z Arsenovičem še usklajujejo.

Na Mestni občini Maribor Arsenovičevih besed ne komentirajo, porajata pa se vprašanji, ali bi bil v tem primeru posel lahko pogojen z dodatnimi prispevki in v katerih primerih so donacije sploh upravičene. Brezovnik poudarja, da lahko občina spodbudi nekatere aktivnosti, "predvsem tiste, ki se nanašajo na izvajanje socialnih ukrepov, kulturnih dogodkov in športnih dogodkov". Donacije morajo biti transparentne, za njimi pa se ne sme skrivati neupravičena korist, so še poročali na Planetu.