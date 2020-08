Aplikacija za sledenje okužb že na voljo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Informacijo je na svojem profilu na Twitterju objavil minister Boštjan Koritnik, ki bo podrobnosti predstavil jutri na novinarski konferenci.

Uporabniki si lahko aplikacijo naložijo v Googlovi trgovini Google Play.

Kdaj točno bo aplikacija na voljo tudi za naprave z iOS operacijskim sistemom, še ni znano, je pa vladni govorec Jelko Kacin pred dnevi dejal, da predvidoma do konca avgusta.

Aplikacija, ki bo prostovoljna tudi za tiste v karanteni, bo beležila stike z drugimi telefoni in informacije o stikih hranila 14 dni, kolikor je ocenjena inkubacijska doba novega koronavirusa.

Kako bo aplikacija delovala

Delovanje aplikacije je konec julija na novinarski konferenci predstavil Primož Cigoj, direktor podjetja RSteam, ki je po nemški predlogi prilagodilo mobilno aplikacijo za operacijska sistema iOS in Android. Kot je dejal, jo boste v spletnih trgovinah App Store in Google Play lahko prepoznali po logotipu. "Aplikacijo si lahko prostovoljno prenesete in enostavno zaženete," je dejal.

"Pozdravno okno vas nagovori, kako se aplikacija uporablja, pove več o pogojih uporabe ter predstavi, kako se aktivira beleženje izpostavljenosti," pojasnjuje Cigoj.

Foto: Vlada RS

"Aplikacija pozna tri stopnje tveganja. Zelena označuje nizko tveganje, modra ponazarja nepoznano stanje, ko se še ne pozna stopnje tveganja; rdeča barva označuje višje tveganje, torej višjo izpostavitev z okuženimi uporabniki," pravi Cigoj.

Foto: Vlada RS

Aplikacija obveščenih uporabnikov bo na pametnem telefonu izračunala stopnjo tveganja okuženosti uporabnika in ga o tem obvestila, še pravi.

V primeru, da ste bili okuženi z novim koronavirusom, od epidemiologa prejmete desetmestno kodo, ki jo prostovoljno vnesete v aplikacijo. To potrdijo v zaledju in vas ponovno pozovejo k prostovoljnemu obveščanju uporabnikov aplikacije, ki so bili z vami v stiku, je še povedal.