Anita Tušar na čelo ljubljanske pisarne Evropskega parlamenta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za vodjo Pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji so 1. decembra imenovali Anito Tušar, ki je bila od januarja vršilka dolžnosti vodje pisarne. Med pomembnimi izzivi, ki čakajo njeno ekipo v prihodnjih mesecih, je ob imenovanju izpostavila kampanjo za evropske volitve in 20. obletnico članstva Slovenije v EU, so danes sporočili iz pisarne.